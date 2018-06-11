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В Еквадорі футбольний матч перервали з незвичайної причини

3.2тЧитати новину російською

Бджолиний рій, який пролітав над футбольним полем, став причиною припинення матчу між еквадорськими клубами "Портов'єхо" і "Мантой".

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Йшла 27-а хвилина зустрічі, коли раптом спортсмени почали падати на газон.

Коментатор матчу якийсь час перебував в подиві від того, що відбувається на полі. Однак, через кілька хвилин він пояснив причину такої поведінки футболістів - на поле залетів цілий рій бджіл, від атаки яких і намагалися врятуватися гравці.

Рефері відновив зустріч після того, як комахи покинули стадіон. За наявною інформацією, в результаті події ніхто не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни насмішили Кріштіану Роналду своїми звичаями.

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