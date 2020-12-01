У "ДНР" повідомили про повернення "Шахтаря" в Донецьк

Михайло Морозов Футбол 14:57, 1.12.2020 Оновлено: 15:09, 1.12.2020

В окупованому Донецьку місцеву команду назвали "Шахтарем" і заявили її на зимовий чемпіонат так званої "ДНР".

Як повідомляє видання "Донбас-сьогодні", гравцями клубу стали найкращі випускники футбольних шкіл, які є на окупованих територіях. У своєму першому матчі "Шахтар" зіграв внічию з "Гірником" із Комсомольська, втративши перемогу в другому таймі (1:1).

"Це бренд нашої республіки, це бренд Донбасу. Тут грають вихованці вже республіканських футбольних шкіл. Тобто – наші місцеві. Це той "Шахтар", який був ще за часів Радянського Союзу", – заявив генеральний директор команди Руслан Чередніков.

Відзначимо, що цей клуб не має ніякого відношення до "Шахтаря", який виступає в українській Прем'єр-лізі та є чинним чемпіоном країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команду з "ДНР" внесли до Вищої ліги чемпіонату Росії.

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