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3 червня • оновлено в 14:35
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В "Динамо" знайшли заміну Михайличенку – ЗМІ

6.1т
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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс незадоволений результатами команди під керівництвом Олексія Михайличенка і думає над запрошенням турецького фахівця Ерола Булута на пост тренера.

Як повідомляє видання Fotospor, український клуб може перехопити наставника у "Фенербахче". Спочатку Суркіс-молодший хотів повернути в "Динамо" Сергія Реброва, який працює в угорському "Ференцвароші", але той відмовився. Після цього спортивний директор киян Володимир Безсонов запропонував президенту клубу кандидатуру Булута.

Ерол Булут

Ерол Булут

Sporx

Відзначається, що однією з переваг турецького наставника є те, що він знає українську мову, оскільки виступав за донецький "Металург" у 2007-2009 роках.

Зараз Булут тренує "Аланьяспор", який займає шосте місце в місцевій Суперлізі і веде боротьбу за єврокубки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря" "Динамо" зазнало поразки з рахунком 1:3 і тепер відстає від "гірників" на 16 очок.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олексій Михайличенко
Тег
ФК Динамо Київ
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