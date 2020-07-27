В "Динамо" відреагували на можливу відставку Луческу

Віцепрезидент "Динамо" Олексій Семененко заявив, що зараз не може прокоментувати можливу відставку Мірчі Луческу з поста тренера команди.

"Я розумію, чому ви телефонуєте, але мені зараз нічого вам сказати на цю тему. Поки потерпіть", – цитує слова Семененка видання Footboom.

Нагадаємо, що в четвер, 23 липня, румунський фахівець був представлений як новий наставник столичного клубу. Він підписав контракт за схемою "2+1", однак це не сподобалося представникам ультрас, багатьом колишнім гравцям "Динамо" і "Шахтаря". Луческу протягом 12 років тренував "гірників", вигравши з ними безліч трофеїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський фахівець написав листа, в якому заявив, що не зможе працювати з київською командою через ворожі стосунки зі вболівальниками.