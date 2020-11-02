У "Динамо" ще шість футболістів заразилися COVID-19

Київське "Динамо" підтвердило новий спалах коронавірусу в команді.

Відразу шість футболістів здали позитивні тести на COVID-19 напередодні вильоту на матч третього туру Ліги чемпіонів з "Барселоною", повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Інфікованими виявилися захисники Олександр Караваєв і Тудор Белуце, а також півзахисники Георгій Цітаішвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд і Микола Шапаренко.

Крім того, на коронавірус захворіли помічник головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу Еміл Карас і чотири представники персоналу команди. Всі хворі перебувають на самоізоляції.

Раніше COVID-19 заразилися воротарі Денис Бойко та Георгій Бущан, і захисник Віталій Миколенко. Відзначимо, що після матчу з "Барселоною" (4 листопада) кияни зіграють дербі з донецьким "Шахтарем" (8 листопада).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Дніпром-1" у 8-му турі Прем'єр-ліги.