В "Динамо" розповіли, скільки травмованих футболістів в клубі

28 серпня, в п'ятницю, після декількох вихідних, в "Динамо" відновили тренування гравці, які останнім часом відновлювалися після травм і набирали форму.

Головний лікар київського клубу Андрій Шморгун розповів про те, хто з гравців все ще працює з обмеженнями, а хто вже готовий до повноцінних тренувань.

"Після гри за Суперкубок пошкодження отримав Віталій Буяльський – забій колінного суглоба. Найближчі сім днів він буде заліковувати травму і працювати за індивідуальною програмою. Поки поза загальної групи також Володимир Шепелєв. Він тільки готується приступити до бігової роботи", – цитує Шморгуна пресслужба "біло-синіх".

За словами доктора, решта, в принципі, вже почали працювати без обмежень.

"Беньямін Вербич повертається в загальну групу, буде працювати без обмежень, так само, як і Артем Шабанов і Ахмед Алібеков. У Віталія Миколенка є незначні обмеження, наприклад, при ударах по м'ячу, але він тренується в групі", – підсумував Шморгун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Суркіс висловився про виклик гравців "Динамо" в збірну України, згадавши конфлікт з УАФ

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