В "Динамо" розповіли про катастрофічну ситуацію з форвардами

Головний лікар київського "Динамо" Леонід Миронов зробив заяву щодо травми форварда Франа Соля. Іспанський нападник пошкодив плече в матчі 20-го туру Прем'єр-ліги України проти "Десни" (1:2).

"Пошкодження виявилося серйозним. Однак операція відбудеться не сьогодні, а завтра, оскільки для її проведення був викликаний професор зі США, фахівець з лікування саме таких пошкоджень плечового суглоба. Він буде асистувати професорові Рамону, оскільки операція буде досить складна. Сьогодні він прилетить до Барселони, тому операцію відклали на один день. Після артроскопії фахівці визначать більш точний характер і ступінь ушкодження і тоді стануть відомі терміни реабілітації", - цитує Миронова офіційний сайт "Динамо".

Фран Соль ФК Динамо Київ

Лікар київської команди також прокоментував відновлення ще одного форварда столичного клубу Артема Бесєдіна.

"Зараз він уже проходить фізичну реабілітацію, а також медичну. З ранку до вечора він проходить дуже багато процедур – працює в тренажерному залі під керівництвом реабілітологів, потім – у басейні, далі проходить фізіотерапевтичні процедури, після чого йде до масажистів на охолодження, також проходить лімфодренаж, до того ж йому накладають спеціальні мазі, що сприяють швидкому загоєнню рубців. За нашими прогнозами, відновлення Артема триватиме ще півтора місяці", - розповів сумні новини з лазарету Миронов.

Артем Бесєдін ФК Динамо Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи за сумою двох матчів переграло грецький "Олімпіакос". У матчі-відповіді на НСК "Олімпійський" єдиний гол у ворота суперника забив іспанський форвард української команди Фран Соль. За путівку до чвертьфіналу "Динамо" буде боротися з лондонським "Челсі". Британські ЗМІ побачили в цьому протистоянні російсько-українське протистояння.

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