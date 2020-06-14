Старший лікар київського "Динамо" Андрій Шморгун повідомив подробиці травми капітана "Динамо" Сергія Сидорчука.

За словами доктора у 29-річного футболіста глибока рвана рана. Після прильоту до Києва йому зробили хірургічну обробку і наклали п'ять швів.

"Суперник пробив шипами бутси щиток і розірвав Сергію ногу в нижній третині гомілки. Шви будемо знімати через 7-10 днів. Що стосується інших гравців, обійшлося без травм, тільки дрібні удари", – цитує Шморгуна офіційний сайт "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець збірної України отримав важку травму в центральному матчі 26-го туру УПЛ проти "Зорі" (3:1).

Столичному футболісту дуже жорстко в'їхав в ногу Ловро Цвек. Гравці "Динамо" винесли свого капітана з поля на руках, а хорватський легіонер після перегляду VAR отримав червону картку.