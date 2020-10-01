У "Динамо" прокоментували результати жеребкування Ліги чемпіонів

Помічник головного тренера "Динамо" Огнен Вукоєвич назвав хорошим результат жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, за підсумками якого кияни потрапили до квартету G разом із туринським "Ювентусом", каталонською "Барселоною" й угорським "Ференцварошем".

Хорват зазначив, що це буде великим досвідом як для українського клубу загалом, так і для молодих футболістів

"Вони через такі матчі обов'язково отримають величезний поштовх у своєму розвитку. Звичайно, буде важко, але не треба опускати руки, а виходити і грати. Ще один суперник – "Ференцварош" під керівництвом Сергія Реброва, з яким теж буде цікаво зустрітися", – цитує Вукоєвича пресслужба "Динамо".

Тренер упевнений, що динамівцям необхідно прагнути показувати свою гру в кожному матчі і нікого не боятися. Важливо буде дочекатися календаря ігор і вже з огляду на це будувати свою підготовку.

"У Лізі чемпіонів зібрано найсильніші команди Європи. Немає слабких команд, особливо в перших двох кошиках. Тому було все одно, кого отримати в суперники. Але я задоволений жеребом, і нарешті "Динамо" повернулося в Лігу чемпіонів, у когорту найсильніших команд. Я згадую часи, коли "Динамо" щороку брало участь у цьому турнірі, і необхідно прагнути, щоб так було й надалі", – підсумував Вукоєвич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, своїх суперників по турніру отримав і донецький "Шахтар". Донецькі футболісти залишилися розчаровані жеребом, оцінивши шанси на вихід у наступний етап.