У "Динамо" прокоментували результати жеребкування Ліги чемпіонів

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
4,0 т.
Огнен Вукоєвич

Помічник головного тренера "Динамо" Огнен Вукоєвич назвав хорошим результат жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, за підсумками якого кияни потрапили до квартету G разом із туринським "Ювентусом", каталонською "Барселоною" й угорським "Ференцварошем".

Хорват зазначив, що це буде великим досвідом як для українського клубу загалом, так і для молодих футболістів

"Вони через такі матчі обов'язково отримають величезний поштовх у своєму розвитку. Звичайно, буде важко, але не треба опускати руки, а виходити і грати. Ще один суперник – "Ференцварош" під керівництвом Сергія Реброва, з яким теж буде цікаво зустрітися", – цитує Вукоєвича пресслужба "Динамо".

Тренер упевнений, що динамівцям необхідно прагнути показувати свою гру в кожному матчі і нікого не боятися. Важливо буде дочекатися календаря ігор і вже з огляду на це будувати свою підготовку.

"У Лізі чемпіонів зібрано найсильніші команди Європи. Немає слабких команд, особливо в перших двох кошиках. Тому було все одно, кого отримати в суперники. Але я задоволений жеребом, і нарешті "Динамо" повернулося в Лігу чемпіонів, у когорту найсильніших команд. Я згадую часи, коли "Динамо" щороку брало участь у цьому турнірі, і необхідно прагнути, щоб так було й надалі", – підсумував Вукоєвич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, своїх суперників по турніру отримав і донецький "Шахтар". Донецькі футболісти залишилися розчаровані жеребом, оцінивши шанси на вихід у наступний етап.

ФК Динамо КиївОгнєн Вукоєвич