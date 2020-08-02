В "Динамо" повернулися чотири футболісти

У складі київського "Динамо" з'явилося кілька гравців, які минулий сезон провели в оренді.

Як повідомляє прес-служба "біло-синіх", повернулися в розташування першої команди Сергій Булеца і Владислав Супряга, які виступали за "Дніпро-1", Роман Вантух, в минулому сезоні пограв в "Олімпіку" і "Олександрії", а також Жерсон Родрігес, у якого закінчився термін оренди в "Анкарагюджю".

В Динамо з оренди повернулися чотири футболісти ФК Динамо

Супряга і Родрігес поки займалися окремо з тренером з фізпідготовки. Однак і без них, а також травмованих в загальній групі тренувалося три десятка гравців.

За вечірнім тренуванням на власні очі спостерігали Ігор і Григорій Суркіси, які також поспілкувалися з Мірчею Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хорватський захисник Йосип Піваріч покине київське "Динамо". Контракт з віцечемпіоном світу 2018 року продовжений не буде.