В "Динамо" підтвердили ще три випадки коронавiрусу перед матчем iз "Шахтарем"

Київське "Динамо" перед матчем 9-го туру УПЛ проти "Шахтаря" підтвердило коронавірус у півзахисників Володимира Шепелєва, Богдан Лєднєва і форварда Владислава Cупряги.

Всі троє взяли участь в матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони", який відбувся в середу.

Таким чином, всього в київській команді налічується 12 інфікованих футболістів. Раніше позитивні тести здали Георгій Цітаішвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Денис Бойко і Віталій Миколенко

Відзначимо, що 6 листопада коронавірус був виявлений у генерального директора донецького "Шахтаря" Сергія Палкіна.

Раніше "гірники" підтвердили, що у них усi результати позачергових тестів на COVID-19 перед грою з "Динамо" показали негативний результат.

Центральна зустріч 9-го туру Прем'єр-ліги України "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у неділю, 8 листопада. Вже опубліковано список каналів, які покажуть цю зустріч.