В "Динамо" ще два гравці заразилися COVID-19 – ЗМІ

Команда Мірча Луческу перед головним дербі чемпіонату недорахується півзахисників Володимира Шепелєва та Богдана Лєднєва, повідомляє Meta-ratings.

Обидва футболісти "Динамо" здали позитивні тести на COVID-19.

Таким чином, всього в команді налічується 12 інфікованих футболістів. Раніше позитивні тести здали Георгій Цітаішвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Денис Бойко, Віталій Миколенко та Владислав Супряга.

Відзначимо, що 6 листопада коронавірус був виявлений у генерального директора донецького "Шахтаря" Сергія Палкіна.

Раніше стало відомо про спалах коронавiрусу на телеканалах "Футбол 1/2/3". Зокрема, COVID-19 був виявлений у Віктора Леоненка, Володимира Крамара, Ігоря Бурбаса і генерального директора мовника Олександра Денисова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральна зустріч 9-го туру Прем'єр-ліги України "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у неділю, 8 листопада. Вже опубліковано список каналів, які покажуть цю зустріч.