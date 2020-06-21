У "Динамо" Москви спалах коронавiрусу: команда закрилася на базі

Московське "Динамо" не полетіло на матч 23-го туру чемпіонату Росії з футболу з "Краснодаром" через спалах коронавiрусу в команді.

COVID-19 був виявлений у трьох гравців клубу: Клінтона Н'Жі, Шарля Каборе і Себастіана Шиманьськи, повідомляє Metaratings. За інформацією видання динамівці замкнулися на базі і сіли на карантин.

На офіційному сайті клубу в даний момент немає заявки на гру.

У травні 5 тестів на коронавірус в "Динамо" показали відхилення від норми. У двох чоловік виявили антитіла, активна фаза була у захисника Романа Евген'єва.

Раніше в "Ростові" було зафіксовано 6 випадків зараження, команда пішла на карантин, а проти "Сочі" грали футболісти 2001-2004 років народження.