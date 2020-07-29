В "Динамо" коронавірус, презентація Луческу під загрозою зриву – ЗМІ

У четвер, 30 липня, о 12:00 за київським часом планувалося офіційне представлення головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу.

Очікувалося, що в зв'язку з карантином, пов'язаних з поширенням коронавируса COVID-19 на території України, представлення відбудеться в онлайн-форматі з трансляцією на клубному YouTube-каналі.

Однак, як стало відомо Meta-ratings.com.ua, трансляція заходів на клубному YouTube-каналі, пов'язаних з поданням Луческу, швидше за все, не відбудеться, оскільки один із співробітників клубного телеканалу "Динамо" захворів на коронавірус.

У зв'язку з цим всі співробітники "Динамо-ТВ" відправлені на карантин, тому спілкування Луческу з представниками ЗМІ в прямому ефірі не представляється можливим як за медичними, так і з технічних причин. У той же час, сама презентація румунського фахівця в київському клубі поки що не скасована.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Через чотири дні після призначення з'явилася заява за підписом румунського тренера, в якому він відмовляється від роботи з київським клубом.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, коментуючи чутки про відставку 75-річного фахівця заявив, що Містер продовжить роботу з "Динамо".