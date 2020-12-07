У чемпіонаті Німеччини футболіст отримав жовту картку за знущальний гол. Відео

Нападник німецького "Штутгарта" Сілас Вамангітука потрапив у курйозну ситуацію під час виїзного матчу 10-го туру з бременським "Вердером".

24-річний футболіст з Конго примудрився заробити жовту картку за те, що познущався над воротарем суперника.

На одній з останніх хвилин зустрічі Вамангітука скористався неузгодженістю в діях голкіпера і захисника "музикантів", перехопив м'яч і вийшов на порожні ворота. Замість того, щоб спокійно забити гол, конголезець вирішив дочекатися, поки до нього наблизиться воротар "Вердера" Іржі Павленка, і тільки потім відправив м'яч у сітку.

Арбітр зустрічі вважав таку поведінку Сіласа, який у такий спосіб оформив дубль, порушенням принципів фейр-плей і покарав його жовтою карткою. Момент можна подивитися на відео, починаючи з 1:13.

Відзначимо, що це ніяк не завадило "Штутагрту" відсвяткувати важливу перемогу і вийти на восьме місце в турнірній таблиці Бундесліги.

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