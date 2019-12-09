В Бельгії розуміють, хто насправді воює з Україною та чому це – не громадянська війна, – Роман Яремчук

"Яремчук знову забиває!" – в нинішньому сезоні це стало настільки звичним для вболівальників, що починає сприйматися як належне. Ще б – Яремчук менш чим за 4 місяці наколотив вже 21 гол!

Бельгія вже не перший рік робить чудо з українськими футболістами – Малиновський, Пластун, Безус, Соболь, але Яремчук буквально перевертає всі уявлення про кар’єрний розвиток. Ще пару років тому Роман був, здавалося, звичайнісіньким українським нападником без фантастичних перспектив, а сьогодні Яремчук забиває ледь не в кожному матчі (не лише в чемпіонаті, а й в єврокубках та за збірну), і бореться зі своїм "Гентом" за чемпіонство. І за ним вже спостерігають провідні клуби різних європейських ліг.

Новини Українські футболісти встановили унікальний рекорд у Бельгії

Але в той же час сам Роман немов продовжує звичайне українське життя – ніякої зірковості, глибокий продуманий підхід до роботи та повна відданість футболу. Як 24-річний форвард почав підкорювати "Гент" за допомогою психолога, чому не бажає жити в Європі, що зустрічає у бельгійців під час розмов про війну в Україні та багато іншого – в інтерв’ю OBOZREVATEL.

Ніколи не думали з Безусом та Пластуном, щоб забити разом в одному матчі. Але все вийшло саме собою

– Роман Яремчук влітку 2017-го і Роман Яремчук сьогодні – можеш назвати 3 речі, які змінила в тобі Бельгія?

– В першу чергу – ментальність та професіоналізм. Потрапивши в інше середовище, відразу починаєш змінюватися під впливом менталітету та професійного ставлення в Європі.

– Що саме змінюється в менталітеті? Починаєш мислити інакше?

– В моєму випадку найважливіше – я почав 24 на 7 думати про футбол. Саме завдяки такому підходу я так змінився за останні роки, і мені це подобається. Жити в такому ритмі, і при цьому досягати успіхів – класно та дуже важливо.

– Бельгія – ідеальна в цьому плані, що не балує відволікаючими факторами "великого міста"?

– Думаю, що з Німеччиною та іншими країнами поряд особливо нема різниці. Та й взагалі в Європі з цим аспектом нема проблем. Так, в Англії, Італії чи Іспанії люди вже з іншим менталітетом, але якщо говорити про організацію та відволікаючі фактори, то в Європі кругом однаково.

Роман Яремчук

– Перший час в "Генті" на тренуваннях та матчах ти сидів в роздягальні мовчки через незнання мови. Зараз спілкування вже йде вільно? Душею компанії можеш бути?

– Душею компанії ніколи не був, завжди стараюсь залишатися спокійним. Проте зараз вже вільно можу поговорити англійською, що дуже важливо в Європі. В процесі адаптації знання англійської – величезний крок.

– В "Генті" – гравці 11 різних національностей...

– Англійська – must have. Теоретичні заняття, розбір матчів, всі обговорення – лише англійсько. Ясно, що певні групи гравців при окремих обставинах розмовляють і французькою, і голландською, але якщо вся команда разом – виключно англійською.

– Як бути перший час, поки вчиш мову?

– Так і бути – просто вчиш. Загалом в першій половині дня разом з тобою працює та допомагає репетитор, а після обіду – вже сам.

– Пощастило, що в команді також українці Роман Безус та Ігор Пластун?

– Перший рік в "Генті" я був сам, а потім вже з’явився Пластун, і стало набагато легше. А пізніше приєднався ще й Безус. Звичайно, у нас чудова комунікація, ми дружимо разом, і це чимало допомагає і у футбольному плані.

– В Бельгії дивуються, як "Гент" сформував українське тріо Яремчук, Безус, Пластун?

– Ну, коли разом грає троє/четверо французів, то ніхто нічому не дивується, як і має бути (посміхається).

Ігор Пластун (ліворуч) та Роман Яремчук

– Проте у випадку бельгійського футболу українці на відміну від французів – зовсім інше та далеке порівняно з Францією…

– Тут вже як склалося. Ми прийшли до клубу в різний час, наші трансфери ніяк не пов’язані одне з одним. Ігор Пластун добре зарекомендував себе в "Лудогорці", чим і привернув увагу "Гента". А Рома Безус чудово проявив себе у "Сент-Трюйдені". Якщо навіть в Україні зараз хтось заграє на європейському рівні, "Гент" може запросити і цього гравця, чому ні? Все можливо.

– В матчі з "Ейпеном" (6:1) була "маленька українська вечірка" з голами трьох українців в одній грі – думали з хлопцями про щось подібне?

– Такого, щоб спеціально думали чи говорили про таке – то ні. Звичайно, приємно було потішити українських вболівальників, але не більше.

Грав здорово, все було наче чудово, а от забити не міг навіть з метру… Довелося вдаватися до допомоги психолога

– Руслан Малиновський, коли приїхав до "Генка", був вражений клубною інфраструктурою та роботою медичного відділу. Що тебе вразило та вражає до сих пір в "Генті"? Є щось "космічне" для простого хлопця з України?

– Багато що, але саме найкраще, на мій погляд, – підхід до формування комплексу тренувань та забезпечення умов для роботи. Стадіон, база та інша інфраструктура – це, напевне, чималий козир клубу в плані запрошення нових футболістів. Щоб гравці розуміли – вони будуть відчувати себе максимально комфортно, маючи найкращі умови для тренувань та побуту (квартиру, машину і т.д.).

Головне для "Гента" – приходь до нас, вчи мову та грай. І важливо ставитись до цього з правильним розумінням, що завдяки цьому ти можеш ставати краще та віддячити клубу гарною грою. Ну і про перспективи переходу в більш статусний та популярний клуб/чемпіонат ніхто не забуває.

– Але це все – здебільшого аванс в надіях на розвиток самого футболіста. В світлі цього виникали побоювання типу "а раптом не заграю?"

– На все дається час. Якщо клуб бачить в тобі потенціал – він буде чекати та працювати з тобою. Адже це його гроші, які в майбутньому можуть принести заробіток.

– Раніше ти розповідав, як відразу після приходу до "Генту" тобі сформували індивідуальний план роботи, що зробило тебе на 4 кг важчим за рахунок посилення м’язів…

– Коли я прийшов, щодо мого стану ходило багато розмов. Я був повністю не готовим до ігор, адже до того в "Динамо" десь місяць тренувався в "дублі", тому мав і погану форму, і неправильну вагу. Тому "Гент" в першу чергу дав мені час набрати форму та досягти потрібної м’язової маси. Взагалі, коли я не граю, то дуже швидко втрачаю декілька кілограмів, буквально на очах. Ну і коли набрав потрібну форму, все відразу стало на свої місця.

– Тим не менше, відразу після трансферу тебе почали випускати в чемпіонаті, а не запроторили в "дубль" "Гента" чи просто поза заявку.

– Все-таки з самого початку я провів 2-3 матчі за "дубль", де здорово проявив себе, і тренери перевели мене в першу команду та почали довіряти.

Роман Яремчук - гроза воротарів чемпіонату Бельгії

– Що нового отримав за ці 2 з лишком роки в ігровому плані? Яка нова зброя у Романа Яремчука?

– Складно сказати, щоб прямо "нова зброя"… Розуміння та кращий аналіз самої гри. Став усвідомлювати, на що варто в першу чергу витрачати сили на полі, а на що взагалі не треба віддавати свою енергію. Став розумнішим.

– В сезоні 2017/18 тебе використовували як вінгера. Які були враження та думки, коли в новому клубі мав починати не на рідній позиції?

– Не дивлячись на зміну позиції, це був хороший період для мене. Я мав ігровий час та можливість проявляти себе, що вилилось в 7 чи 8 матчів підряд з голами. Але всі чудово знали, що насправді я – центрфорвард. А та перестановка ліворуч була просто вимушеним кроком, з потребою тимчасово закрити позицію, і тренер прийняв таке рішення. Проте ніхто не збирався робити з мене лівого вінгера навічно.

– В одному з інтерв’ю ти сказав: "Забити пару м’ячів та пропасти – це не для мене. В моєму віці має бути стабільність". Зараз в плані стабільності все супер на 100%, враховуючи 21 гол в 33-х матчах за клуб за збірну?

– Ні. Загалом про стабільність можна говорити тільки в кінці сезону, коли буде повна картина. А казати зараз, типу "я стабільно забиваю, все чудово" – не хочу. В футболі будь-коли може настати складний період, і треба бути готовим вийти з нього. А для того, щоб уникати таких періодів, треба максимально правильно ставитись та підходити до футболу та своєї роботи.

– В період свого другого сезону в Бельгії ти займався з психологом…

– Так, незадовго до матчів збірної з Сербією та Люксембургом в червні. Тоді у мене була своєрідна безгольова серія та чимало просто смішних моментів, коли я не міг забити ледь не з метра. Грав здорово, все було наче чудово, а от забити – ні… Тому клуб ініціював роботу з психологом, вийшло пару зустрічей, і мені дуже сподобалось. Це круто – розбирати питання на такому рівні, та й добрий досвід. Психологія в футболі – дуже важлива річ, і над цим треба працювати не лише тоді, коли в тебе поганий період в житті.

Під час свого другого сезону в Бельгії Роман Яремчук мав проблеми, які міг позбавитися лише за допомогою психолога

Часто буває так, що ледь тебе торкається невдача та стрес, то починається чорна смуга. А коли ти в такому стані виходиш перед тисячами людей на трибунах, це дуже складно. Ти не можеш нормально спати, нормально їсти, і з цим треба якось справлятися. А тут ще давати інтерв’ю, а через 2 дні – знову грати. Тому це дуже складна праця – психологічна робота над собою. Але хто робить це і робить успішно, той має успіхи.

Хтось зробив табличку з показниками Яремчука та Роналду, і пішло обговорення. Але ж це смішно

– 17 голів за "Гент" (10 в чемпіонаті та 7 в єврокубках) – гольовий прорив чи звичайні показники, які й має показувати форвард пристойного рівня в Європі?

– Думаю, це має сприйматися "як і має бути". Робота форварда – саме забивати, маючи стабільний ігровий час та багато матчів.

– Попри високий зріст та чудові дані, мало голів забиваєш головою – чому так?

– Зараз "Гент" грає без вінгерів, і команда діє в основному без флангових передач. Є ставка на інші якості, тому у мене майже нема моментів для удару головою. Навіть якщо й пішла флангова передача, то вона йде на гравців інших позицій, а я вже отримую скидку.

Роман Яремчук загалом забив за сезон вже 21 гол

– Ти почав сміливо бити здалеку, як зразок – гол "Вольфсбургу" в Лізі Європи. Це вже апгрейд, здобутий в "Генті", чи і раніше було у твоєму арсеналі?

– Було й раніше, але треба це відчувати. В цьому сезоні я почав спеціально працювати з тренером над ударами, і вже з’являються результати. Коли в тебе є певні якості, треба хапатися за можливість їх розвинути та вивести на максимум. Я розумів, що можу і треба додати в ударах, тому почав окремо над цим працювати.

– В плані тренувань що найбільше дивного траплялося в "Генті"?

– Тренер по аутах – розбирає вкидання аутів та вчить всім супутнім тактичним нюансам, а також відпрацьовує це з гравцями. Звучить трохи смішно, так, але тим не менше. Хоча це не спеціаліст тренерського штабу "Гента", він ще працює в "Ліверпулі" та датському "Мітьюланді". А раз на 3 місяці приїздить до нас. Це незвично для наших реалій, але, як кажуть, в футболі не буває дрібниць.

– Найшвидший гол в УПЛ, на 7-й секунді – в клубі знають про такий твій рекорд?

– Думаю, що ні. І мені здається, що ще довго не знатимуть. Адже обновити такий показник, забивши на 7-й секунді, дуже складно.

– Який найкращий гол за "Гент"? В ЛЄ – "Вольфсбургу" ударом з льоту? Чи були й кращі?

– "Вольфсбургу" – тут без варіантів. Але якщо говорити тільки про чемпіонат Бельгії, то запам’ятався м’яч в ворота "Зюльте-Варегем". Хоча я не ділю голи на "красиві" та "звичайні" – головне, щоб м’яч потрапив у сітку.

В боротьбі з захисниками Роману Яремчуку часто доводиться не солодко

– Восени твої показники були на рівні Мессі та Роналду (а якщо говорити про Кріштіану, то й вище нього). Що відчуваєш, коли йде таке порівняння? Це надихає чи, навпаки, заважає?

– Це просто цифри, які не грають ніякої ролі на футбольному полі. Ну не заб’ю я зараз в 2-3-х матчах, і в мене буде менше голів, ніж в когось – і що з того? Я продовжу працювати далі та вдосконалюватися, щоб обов’язково досягти своїх цілей. А так хтось зробив табличку з показниками Яремчука та Роналду, і пішло обговорення. Але ж це смішно. В першу чергу треба подивитися, де Яремчук, а де – Роналду! І все стане на свої місця.

– Мессі чи Роналду?

– Звичайно, Мессі. Але з кожним роком мені все більше подобається Роналду, а конкретніше – його ставлення до футболу. Є речі, які хочеться брати саме у нього в плані відношення до своєї роботи.

– В "Генті" не обіцяли премію за кращого бомбардира сезону?

– Ні, у нас нема такого. Але якщо таки стану кращим бомбардиром, думаю, поговорю з керівництвом щодо цього. Хороша ідея (сміється).

Взагалі я хочу жити в Україні – не є фанатом життя в Європі та не поділяю погляди на життя європейців

– Святкування голу "біноклем" – це звідки? Шукаєш на трибунах когось конкретного?

– Моя дружина дивиться футбол здебільшого в окулярах, тому після своїх голів таким чином передаю їй "привіт". Бінокль чи окуляри – тут вже не так важливо, хто знає цю тему, відразу розуміє, що я маю на увазі таким привітанням.

Привітання "біноклем" стало вже фірмовим у Романа Яремчука в цьому сезоні

– В Генті (місті) ти вже справжня зірка?

– Дуже рідко вибираюся в місто та потрапляю в загальні місця. Але коли опиняюся там, то добре впізнають. Жителі Гента дуже люблять свій клуб, знають всіх футболістів, всі останні події з життя команди та чудово вболівають за нас. По своєму облаштуванню та масштабу Гент можна порівняти зі Львовом.

– Що подобається в Бельгії найбільше всього в плані життя?

– Складно сказати. Взагалі я хочу жити в Україні – я не є фанатом життя в Європі. Так, багато хто прагне переїхати до Європи, але як на мене там все якось нудно, мало руху. Хоча комусь це і до вподоби, але у мене такий характер, що хочеться інакшого. Плюс, звичайно, мені ближче менталітет українців, чим європейців.

– Що саме не подобається в європейському способі життя?

– Коли потрапляєш туди та починаєш жити в цьому середовищі, глибше розумієш самих людей та їх погляди на життя. І мені не подобаються ці погляди на життя. Ну і саме перебування в чужому середовищі теж грає роль. Впевнений, якщо звичайного бельгійця раптом закинути в Україну, то через певний час він теж впевнено скаже "Хочу жити в Бельгії".

Коли буде дійсно пристойна трансферна пропозиція, "Гент" точно відпустить мене – я повністю довіряю клубові

– Перепідписання контракту с "Гентом" восени – це новий рівень довіри між тобою та клубом?

– Насправді, це сталося вже доволі давно, влітку, просто про це ніхто не знав. Так, це велика довіра. Крім того "Гент" зацікавлений в моєму прогресі в перспективі доброго трансферу – клуб це прямо говорить мені. Тому коли буде дійсно хороша пропозиція щодо трансферу, "Гент" 100 відсотків відпустить мене, тут вже я повністю довіряю клубові.

– В цьому плані вже сформовані чіткі домовленості, які при певних умовах автоматом будуть втілені в життя?

– Так, 100 відсотків. Правда, дуже складно сказати, що це здійсниться взимку. Зараз "Гент" виступає на всіх фронтах (розмова відбулася ще до вильоту з Кубку Бельгії в 1/8 фіналу від "Шарлеруа" (0:1). – прим. авт.). В такому світлі клубу нерозумно відпускати мене взимку, тому між нами є певна домовленість, що, швидше за все, я залишуся в "Генті" до кінця сезону. Але, як я казав вище, можуть бути й пропозиції, від яких складно відмовитись.

З 21-м голом в активі Роман Яремчук цілком може стати кращим бомбариром Бельгії в сезоні

– Історія з проблемним трансфером Малиновського з "Генка" не накладає відбиток на взаємовідносини з бельгійськими клубами?

– Подібні процеси в процесі трансферів відбуваються у багатьох футболістів. Не думаю, що це була якась трагедія, і впевнений, що Руслан залишився у добрих стосунках з "Генком". Я був на матчі "Генка", і бачив ставлення їх вболівальників до Руслана – всюди висять банери з ним, є повага та пам’ять про його внесок в здобуте чемпіонство.

– "Генту" зараз реально взяти чемпіонство?

– Так, нам це по силам. Думаю, нас очікує дуже цікавий сезон загалом та його кінцівка. Головне – уникнути спаду та не втрачати очок. Як я казав раніше, треба до кожного матчу підходити та ставитись правильно, а також брати побільше очків на виїзді. Багато команд грають по-різному на своєму та чужих полях, і на власних стадіонах можуть піднести сюрприз і нам, і "Брюгге", й іншим. На виїзді дуже складно.

– Що скажеш про легендарну бельгійську систему чемпіонату з плей-офф?

– Дуже класна система. Реально і цікава, і сприяє підвищенню інтересу завдяки інтризі та боротьбі до останнього. На матчах плей-офф завжди забиті трибуни та особлива атмосфера на стадіонах. Хотілося б, щоб така система була й в Україні – це лише позитивно вплинуло б на український футбол, допомогло б гравцям зростати.

– Як ставишся до можливого об’єднання чемпіонатів Бельгії та Нідерландів?

– Було б круто. Це була б одна з топ-ліг світу, куди б прагнули потрапити гравці з когорти кращих. Адже це може бути чудовий турнір з масою сильних команд.

В Бельгії часто не розуміють, чому в Україні склалась така ситуація з Росією. Кажуть: "Як це, щоб Нідерланди зараз прийшли до нас та забрали Гент?"

– В Лізі Європи є передумови для сенсації "Гента"?

– Як на мене, не варто думати про подібне та сподіватися на щось велике. В першу чергу перед нами стояла задача "вийти з групи", а тепер є ціль пройти якомога далі. Зараз в Лігу Європи ще спуститься чимало команд з Ліги чемпіонів, і в плей-офф буде зовсім інакший рівень.

– На початку сезону ти просто увірвався в кваліфікацію ЛЄ, забивши 4 голи в 3-х матчах. Була особлива жага до єврокубків?

– Так, в цьому сезоні хотілося грати вже саме в груповому турнірі. Попередні сезони я не мав можливості грати в єврокубках, але на третій вже було пора.

– І тут "Генту" в суперники по групі випала "Олександрія"… Історія для кіно – в своєму першому повноцінному єврокубковому сезоні зіграти проти своєї бувшої команди?

– Звичайно, десь і я посміявся, особливі були емоції щодо "Олександрії". Але не хотілося грати проти неї, адже це складний суперник. Олександрійці чудово йдуть в УПЛ, а в Лізі Європи абсолютно всім дають бій. До того ж, "Олександрія" ще й приймала нас у моєму рідному Львові – точно, що історія як для кіно.

"Олександрії" в Лізі Європи Роман Яремчук поки не забивав

– Після жеребкування групового турніру в "Генті" всі відразу кинулись до тебе?

– Так, розпитували, що це за команда, що до чого, чи далеко в Україні війна від Львова…

– Наскільки в "Генті" цікавляться ситуацією в України та війною на Донбасі?

– Цікавляться, регулярно запитують про те, що відбувається зараз чи відбулось раніше, чому так склалося. Ну і взагалі – що сталося і чому Україна воює? І починаєш пояснювати, адже це добре, коли люди цікавляться та хочуть розбиратися.

І коли пояснюєш, люди дійсно вражаються, кажуть типу: "Ми думали, там все інакше та інші причини". Люди ходять просто в іншій реальності. Багато просто не можуть сприйняти таке, кажуть: "Як це, щоб Нідерланди зараз прийшли до нас та забрали Гент чи Остенде? Такого не може бути". Тому доводиться пояснювати та доводити на прикладах.

– А керівництво клубу зачіпляло це питання, наприклад, коли ти їдеш до збірної, або напередодні поїздки в Україну на гру з "Олександрією"?

– Перші рази, коли їхав в збірну, мене питали, як далеко ми будемо від зони бойових дій, наскільки небезпечно в тому чи іншому місті та т.п. Це важко осягнути, коли загалом у воюючій країні в Києві та навіть Маріуполі люди живуть нормальним життям, а українська арміє все контролює.

– Зустрічається хибна думка про "громадянську війну в Україні"?

– Ні, всі розуміють загалом, що до чого – хто заліз, куди заліз та для чого заліз. І розуміють, хто саме це робить. Про ситуацію в Україні, до речі, доволі часто розповідається в бельгійських новинах.

– Тобто, Україна в Бельгії достатньо відома?

– Так, бельгійці чимало знають про Україну, в новинах часто є сюжети, і найвідоміші теми на слуху.

– Чому після жеребкування Ліги Європи порівняв "Олександрію" саме з "Антверпеном"?

– Мені здається, що це майже однакові команди одного рівня, у обох – давно сформований та добре зіграний колектив.

– А Олександрію-місто можна порівняти з якимось містом в Бельгії?

– Це трохи смішно – робити таке порівняння. Нема в Бельгії таких міст. По масштабу є, звичайно, але по суті це велика різниця.

– В групі ЛЄ поки забиваєш лише "Вольфсбургу"…

– Нічого, та й особливо нема різниці, кому саме забиваєш. Головне, що є загальний результат. Та й добре "прибили" їх на виїзді.

Чесно кажучи, перед матчем з Португалією важко вірилось, що може спрацювати ідея з моїм виходом ближче до флангу. Але Шевченко попросив довіритись

– Як в "Генті" відпускають в збірну? Зараз в Європі чимало клубів, особливо з еліти, "зі скрипом" відпускають своїх гравців в збірні…

– Ні, в "Генті" як раз пишаються та цінують можливість своїх гравців грати за збірні. Адже для клубу – це престиж. Якщо футболіст "Гента" покаже себе на міжнародній арені, це нова можливість для популярності клубу.

– В клубі вітали з виходом на Євро?

– Так, і це теж дуже приємно, адже на той момент я був єдиним футболістом "Генту", хто зі своєю збірною вийшов на Євро, обійшовши Португалію.

Роман Яремчук забив один з чьотирьох своїх м'ячів за збірну в квалфікації Євро-2020

– Зараз, вже після завершення кваліфікації Євро, ще хтось є крім тебе?

– Ще у Гіоргі Чакветадзе з Грузією є шанс потрапити на Євро через плей-офф Ліги націй. Ясно, що французи теж будуть на ЧЄ, але у нас нема збірників (насправді, ще з "Генту" на Євро поїде 32-річний захисник Мікаель Лустіг зі Швеції, яка вийшла на чемпіонат з 2-го місця в групі. – прим. авт.).

– Кваліфікацію на Євро-2020 з потраплянням туди можна назвати "казкою" для тебе?

– Думаю, так. Головний фактор нашого успіху? Тренер, адже відношення Андрія Шевченка до футболу та до самого колективу просто вражає. Всі пройнялися його ідеями, і зараз втілюють їх в життя.

– Яка зміна (зміни) самої збірної за цей час вразили найбільше?

– Я з’явився в команді, коли збірна почала здорово грати та показувати дуже хороший футбол. Так, були моменти і з критикою команди чи тренера, але я прийшов і сам зрозумів: "У нас класна команда – чому б нам не показати щось вагоме в Лізі націй та кваліфікації ЧЄ?" В результаті 1 місце в групах Ліги націй та відбору на Євро.

– Ти граєш в свій футбол як в "Генті", так і в збірній? Чи доводиться підлаштовуватися під різні ролі на полі?

– Звичайно, в цьому випадку я – два різні футболісти. В збірній рівень футболу набагато вищий, а також інша концепція. Треба підлаштовуватися під це та під партнерів в збірній. Тут я маю бути чистим "страйкером", кілером – менше з м’ячем, але максимально використовувати свої шанси та створювати моменти. А в "Генті" я більше з м’ячем, вриваюсь в зони, у команди зовсім інакший стиль гри.

– Коли в домашньому матчі з Португалією ви з Ярмоленком вийшли в два форварди, але з акцентом на фланги, а Марлос був "фальшивою дев’яткою" – як це сприйнялося?

– Спочатку така задумка була трохи неочікуваною для нас, гравців, і ми готувалися до цього всі 3 дні після Литви перед Португалією. По 5-6 годин були теорія-відео одне за другим, потім тренування.

Чесно кажучи, до матчу важко вірилось, що це може спрацювати, була якась невпевненість – на такому рівні я маю зіграти ліворуч, проти Португалії та Семеду, під тиском трибун… Але тренер сказав: "Просто довірся мені, все вийде", і в результаті все спрацювало. Хоча хто знає, як би все склалося, не забий я тоді на початку матчу.

– Сам пам’ятаєш матч в Україні, на якому було 70 тисяч людей чи біля того?

– Ні. Можливо, "Динамо" - "Челсі" в 2015-му в Лізі чемпіонів… А якщо заглядати ще в дитинство, то згадується матч Україна - Німеччина в 2000–му, коли за німців грав ще Олівер Кан. Ми з батьком тоді приїздили до Києва саме на цей матч, і тодішній ажіотаж вражав мене.

– Для тебе зараз який найкращий матч за збірну – в Києві проти Португалії чи у Львові проти Сербії?

– Думаю, це два таких матчі, які закарбуються в пам’яті на все життя. У Львові проти Сербії був перший гол за збірну, ну а Португалія є Португалія, тим паче з таким успіхом. Це дуже круто, коли ти можеш обіграти Роналду.

Роман Яремчук

– Під час матчу у Львові на трибунах твій батько дуже розчулився, потрапивши в об’єктиви багатьох камер…

– Тоді він дуже переживав за мене, і завжди переживає, хоче, щоб я досяг в житті чогось дійсно вагомого. Тому і були такі емоції. І мені було надзвичайно приємно, адже він теж доклав багато зусиль до моїх успіхів, щоб я зачепився в футболі та знайшов себе.

– Зараз батько дає постійно поради? Чи той період в житті вже пройшов?

– Є речі, які він мені радить і зараз. Бувають періоди, коли ми розмовляємо фактично кожного дня, і ці речі допомагають подивитися на футбол з іншої сторони. Дуже класно мати батька, який розбирається в футболі.

– Як форвард форварду, Шевченко дає якісь поради?

– Так, на кожному зборі підказує мені щось нове, дає реально дуже цінні поради. Це дуже класно, коли ти можеш повчитися у такого тренера як Андрій Шевченко, який був форвардом екстра–класу.

Дивлячись з ігрової точки зору, хотілося б зіграти з Росією

– Які очікування від самого Євро-2020?

– Не буду зараз кидатися голосними словами. Хочеться, щоб команда проявила себе, і щоб Україна пишалась своєю збірною. Щоб у країни в нинішніх реаліях з’явилося маленьке свято, яке принесе радість.

– Після Португалії слова про Росію якось вплинули на твій статус чи відношення в Європі?

– Ні, тут більше "поговорили та й забули", слова залишилися просто словами. Не треба з цього робити щось незвичайне. Я вже говорив раніше, що не хотів образити когось таким чином. Та й взагалі вийшов збіг обставин, що за приклад була взята саме збірна Росії – тут могла бути названа й інша команда. Просто Росія грала за день до нашого матчу с Португалією, ми дивились поєдинок Росія - Шотландія, потім ще запам’яталась прес-конференція. От і склалась така картинка.

– В "Генті" якось відреагували на той своєрідний скандал?

– Ні, справи збірної – це справи збірної. В клубі робота продовжилась як зазвичай.

– На Євро Україна не зможе перетнутися з Росією аж до 1/2 фіналу. На твій погляд, вірний підхід, чи можна було б і зіграти?

– Рахую, можна було б і зіграти. Хоча на 100 відсотків складно сказати, але по великому рахунку – чому й ні? Головне розуміти, як це буде з вболівальниками. Адже тут питання в першу чергу стосовно не команд, а фанатів – як уникнути провокацій та інших інцидентів? А суто в футбольному плані, то можна було б зіграти проти команди Росії.

– Тобто, з ігрової точки зору хотілося б отримати таки матч?

– Напевне, так. Але вже як складеться, треба доходити до півфіналу спершу.

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