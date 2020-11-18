У "Барселоні" засмутилися через те, що Мессі залишився в клубі

Частина працівників "Барселони" була засмучена, коли стало відомо про те, що головна зірка команди Ліонель Мессі залишиться в клубі.

Як повідомляє видання FourFourTwo, за словами одного з членів персоналу, необхідність платити зарплату аргентинцеві змушувала керівництво скорочувати кількість співробітників. Незважаючи на внесок Мессі, багато людей були не готові втрачати роботу через футболіста.

"Ми засмутилися, коли Мессі вирішив залишитися. Всі ми. Ми знали, що це призведе до нових скорочень, щоб профінансувати зарплату Ліонеля. Я люблю Мессі і те, що він зробив для нашого клубу і для футболу загалом, але свою сім'ю та роботу я люблю більше", – зізнався один із співробітників каталонської команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці серпня зірковий футболіст написав листа керівництву "Барселони" з проханням відпустити його в іншу команду. Після довгих переговорів Мессі заявив, що залишається в клубі через пункт, прописаний у його контракті.