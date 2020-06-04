В Австрії забили гол-шедевр гарматним ударом через себе

У першому турі після відновлення сезону в австрійській Бундеслізі "Штурм" приймав на своєму полі "Вольфсберг".
Рахунок у матчі був відкритий перед самою перервою, коли головному бомбардиру гостей Шону Вайссману вдався неймовірний за красою і силою удар через себе.
Шон Вайссман
У другому таймі "Вольфсбергу", який за підсумками 23-го туру чемпіонату вийшов на друге місце, вдалося подвоїти свою перевагу і довести справу до перемоги з рахунком 2:1. Що стосується "Штурма", то команда займає шосту позицію в Бундеслізі.
Відзначимо, що Вайссман є найкращим бомбардиром першості. На його рахунку 23 голи у 22 матчах нинішнього сезону.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст команди "Рандерс" забив фантастичний гол через півполя в першому матчі після відновлення сезону в Данії.
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