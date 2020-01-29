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29 січня • оновлено в 17:31
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В Австралії футболісток збірної Китаю помістили в ізоляцію

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За рішенням австралійської влади, жіноча футбольна збірна Китаю в складі 32 чоловік була відправлена в ізоляцію по прибуттю в австралійський Брісбен в середу, 29 січня, через коронавірус.

Як повідомляє агентство DW, ні у кого з гравців і членів персоналу не виявили симптомів смертоносного захворювання, проте в Австралії вирішили вжити всіх необхідних заходів безпеки, оскільки тиждень тому китайська футбольна делегація побувала в Ухані. Саме там поширився коронавірус, що забрав життя 132 осіб. Команда буде ізольована до наступної середи, 5 лютого.

Жіноча збірна Китаю з футболу

Жіноча збірна Китаю з футболу

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Тема
Коронавірус
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