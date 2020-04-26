Італійська "Аталанти", за яку виступає футболіст збірної України Руслан Малиновський, хоче підписати півзахисника "Мілана" Джакомо Бонавентуру (17 матчів у Серії А, 2 голи), повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Руслан Малиновський

Влітку хавбек стане вільним агентом, міланський клуб не запропонував йому продовження угоди.

30-річний італієць грає на такій же позиції центрального, атакуючого або флангового хавбека, як і наш співвітчизник і здатний витіснити українця з основного складу.

Фаворитом серед претендентів на гравця вважався "Торіно", проте Джакомо призупинив переговори, переключившись на "Аталанту". Бонавентура два роки провів в молодіжній академії клубу з Бергамо і виступав за команду з 2008 по 2014 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Малиновський потрапив в сферу інтересів "Вест Хема", що займає 16-е місце в поточному чемпіонаті англійської Прем'єр-ліги.