Співробітники італійського футбольного клубу "Аталанта", за яку виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський, Альбіно Броньї так Северіно Поссенті померли від коронавiрусу.

Як повідомляє командна прес-служба, Броньї працював з молодіжним складом "Аталанти" більше 30 років. 77-річний Поссенті був масажистом в дитячих командах "синьо-чорних".

Альбіно Броньї (зліва) і Северіно Поссенті

Раніше OBOZREVATEL поспілкувався з італійським скаутом Алексом Великих, який народився в Україні, але вже другий десяток років працює в Італії і зараз знаходиться в "вулкані" епідемії.

В Італії за 21 березня від Covid-19 померли 793 людини. Таким чином, країна побила новий антирекорд.

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