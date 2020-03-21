Співробітники італійського футбольного клубу "Аталанта", за яку виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський, Альбіно Броньї так Северіно Поссенті померли від коронавiрусу.
Як повідомляє командна прес-служба, Броньї працював з молодіжним складом "Аталанти" більше 30 років. 77-річний Поссенті був масажистом в дитячих командах "синьо-чорних".
Альбіно Броньї (зліва) і Северіно Поссенті
Раніше OBOZREVATEL поспілкувався з італійським скаутом Алексом Великих, який народився в Україні, але вже другий десяток років працює в Італії і зараз знаходиться в "вулкані" епідемії.
В Італії за 21 березня від Covid-19 померли 793 людини. Таким чином, країна побила новий антирекорд.
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