В Аргентині відбувся секретний похорон Марадони. Фото та відео

Легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадона поховали ввечері 26 листопада.

Захід пройшов на кладовищі Bella Vista у 40 кілометрах від столиці Аргентини Буенос-Айреса. Тут же знаходяться могили батьків великого бомбардира, повідомляє видання Clarin.

Похорон Дієго Армандо пройшов у закритому режимі. На ньому були присутні тільки близькі та рідні легенди світового футболу. Всього було помічено не більше 40 осіб.

Похорон Дієго Марадони. Clarin

Марадону поховали поруч з батьками. Clarin

Похорон Дієго Марадони пройшов в закритому режимі. Clarin

При цьому тисячі вболівальників супроводжували труну свого кумира від палацу Casa Rosada, де пройшла церемонія прощання з Марадоною.

Організаторам довелося внести корективи в траурну процесію через зіткнення вболівальників з поліцією. Було вирішено не запускати людей на територію кладовища, як це планувалося спочатку.

Тисячі вболівальників проводжали кумира в останню путь. Clarin

Захід мав високий рівень безпеки. Clarin

Марадону поховали у 40 кілометрах від Буено-Айреса. Clarin

Нагадаємо, Дієго Армандо Марадона помер у віці 60 років 25 листопада. Причиною смерті назвали серцеву недостатність, яка призвела до величезного набряку легенів.

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