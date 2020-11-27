В Аргентині відбувся секретний похорон Марадони. Фото та відео

Олександр Чеканов Футбол 10:34, 27.11.2020 Оновлено: 10:34, 27.11.2020

Легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадона поховали ввечері 26 листопада.

Захід пройшов на кладовищі Bella Vista у 40 кілометрах від столиці Аргентини Буенос-Айреса. Тут же знаходяться могили батьків великого бомбардира, повідомляє видання Clarin.

Похорон Дієго Армандо пройшов у закритому режимі. На ньому були присутні тільки близькі та рідні легенди світового футболу. Всього було помічено не більше 40 осіб.

Похорон Дієго Марадони.
Clarin
Марадону поховали поруч з батьками.
Clarin
Похорон Дієго Марадони пройшов в закритому режимі.
Clarin

При цьому тисячі вболівальників супроводжували труну свого кумира від палацу Casa Rosada, де пройшла церемонія прощання з Марадоною.

Організаторам довелося внести корективи в траурну процесію через зіткнення вболівальників з поліцією. Було вирішено не запускати людей на територію кладовища, як це планувалося спочатку.

Тисячі вболівальників проводжали кумира в останню путь.
Clarin
Захід мав високий рівень безпеки.
Clarin
Марадону поховали у 40 кілометрах від Буено-Айреса.
Clarin

Нагадаємо, Дієго Армандо Марадона помер у віці 60 років 25 листопада. Причиною смерті назвали серцеву недостатність, яка призвела до величезного набряку легенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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