В Аргентині відбувся секретний похорон Марадони. Фото та відео

Легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадона поховали ввечері 26 листопада.

Захід пройшов на кладовищі Bella Vista у 40 кілометрах від столиці Аргентини Буенос-Айреса. Тут же знаходяться могили батьків великого бомбардира, повідомляє видання Clarin.

Похорон Дієго Армандо пройшов у закритому режимі. На ньому були присутні тільки близькі та рідні легенди світового футболу. Всього було помічено не більше 40 осіб.

При цьому тисячі вболівальників супроводжували труну свого кумира від палацу Casa Rosada, де пройшла церемонія прощання з Марадоною.

Організаторам довелося внести корективи в траурну процесію через зіткнення вболівальників з поліцією. Було вирішено не запускати людей на територію кладовища, як це планувалося спочатку.

Нагадаємо, Дієго Армандо Марадона помер у віці 60 років 25 листопада. Причиною смерті назвали серцеву недостатність, яка призвела до величезного набряку легенів.

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