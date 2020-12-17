В Аргентині суд вирішив зберегти тіло Марадони

Аргентинський суд ухвалив рішення зберегти тіло легендарного футболіста Дієго Марадони, який помер 25 листопада, щоб у разі необхідності можна було провести тест на його батьківство.

Як повідомляє видання Reuters, незважаючи на минулі заяви адвоката аргентинця про наявність зразків його ДНК, кремацію тіла Дієго Армандо в майбутньому все одно заборонили. У нього є п'ять визнаних ним дітей, четверо з яких живуть в Аргентині й один – в Італії. Ще шестеро осіб намагаються довести, що він є їхнім батьком.

Нагадаємо, що Марадона був похований 26 листопада у передмісті Буенос-Айреса біля своїх батьків. Церемонія пройшла в закритому форматі. На ній були присутні близько 40 осіб.

Легендарний футболіст помер через проблеми з серцем. Особистого лікаря Дієго Леопольдо Луке звинуватили в ненавмисному вбивстві аргентинця. Коментуючи цю інформацію, він розплакався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19-річний Сантьяго Лара заявив, що є сином Марадони, і закликав викопати його тіло через день після похорону, щоб провести ДНК-тестування на предмет батьківства.