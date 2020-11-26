В Аргентині почалося прощання з Марадоною: пряма відеотрансляція

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
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  • Легендарний футболіст помер напередодні у віці 60 років

  • Попрощатися з Марадоною зможе кожен бажаючий

  • На церемонії очікують понад мільйон відвідувачів

Дієго Марадона помер

У столиці Аргентині Буенос-Айресі вранці 26 листопада почався прощання з легендарним футболістом Дієго Марадоною, який помер напередодні у віці 60 років.

Церемонія проходить у президентському палаці Casa Rosada. Попрощатися зі своїм ідолом зможе кожен бажаючий. Очікується, що захід відвідає понад мільйон осіб.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам стежити за церемонією онлайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На початку листопада Дієго Марадона переніс інсульт і йому було зроблено операцію на головному мозку

  • 11 листопада легенду світового футболу виписали з лікарні

  • 25 листопада в Марадони стався серцевий напад, який і став причиною смерті

  • Дієго Марадона провів 23 роки в професійному футболі

  • На його рахунку 692 матчі і 352 голи у всіх турнірах

  • Аргентинець став чемпіоном світу-86 і віцечемпіоном світу-90

  • На клубному рівні виступав за "Бока Хуніорс", "Барселону", "Наполі".

АргентинаБуенос-АйресДієго Марадона