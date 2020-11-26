В Аргентині почалося прощання з Марадоною: пряма відеотрансляція

У столиці Аргентині Буенос-Айресі вранці 26 листопада почався прощання з легендарним футболістом Дієго Марадоною, який помер напередодні у віці 60 років.

Церемонія проходить у президентському палаці Casa Rosada. Попрощатися зі своїм ідолом зможе кожен бажаючий. Очікується, що захід відвідає понад мільйон осіб.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам стежити за церемонією онлайн.

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