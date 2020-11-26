В Аргентині почалося прощання з Марадоною: пряма відеотрансляція
Легендарний футболіст помер напередодні у віці 60 років
Попрощатися з Марадоною зможе кожен бажаючий
На церемонії очікують понад мільйон відвідувачів
У столиці Аргентині Буенос-Айресі вранці 26 листопада почався прощання з легендарним футболістом Дієго Марадоною, який помер напередодні у віці 60 років.
Церемонія проходить у президентському палаці Casa Rosada. Попрощатися зі своїм ідолом зможе кожен бажаючий. Очікується, що захід відвідає понад мільйон осіб.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам стежити за церемонією онлайн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На початку листопада Дієго Марадона переніс інсульт і йому було зроблено операцію на головному мозку
11 листопада легенду світового футболу виписали з лікарні
25 листопада в Марадони стався серцевий напад, який і став причиною смерті
Дієго Марадона провів 23 роки в професійному футболі
На його рахунку 692 матчі і 352 голи у всіх турнірах
Аргентинець став чемпіоном світу-86 і віцечемпіоном світу-90
На клубному рівні виступав за "Бока Хуніорс", "Барселону", "Наполі".