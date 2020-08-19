В АПЛ сплеск заражень COVID-19

В англійській Прем'єр-лізі зареєстрований сплеск заражень на коронавірус. В цілому COVID-19 діагностований вже у 12 футболістів з 14 команд, повідомляє Daily Mail.

Керівники АПЛ стурбовані тим фактом, що гравці з різних клубів активно контактували один з одним під час відпустки, збираючись для спільного проведення часу. Є побоювання, що це в підсумку призведе ще до більшої кількості позитивних тестів.

Daily Mail надав кілька фотодоказів, що футболісти з різних клубів проводили відпустку разом. Зокрема, капітан "Астон Вілли" Джек Гріліш був помічений на Ібіці в компанії дівчат і гравців Джеймса Медісона ( "Лестер") і Деле Аллі ( "Тоттенхем").

Гравець "Тоттенхема" Деле Аллі (праворуч) зустрівся з півзахисником "Лестера" Джеймсом Медісон (в центрі) і капітаном "Астон Вілли" Джеком Грілішом (нема на фото) на відпочинку на Ібіці. dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) порушив карантин, викликаний пандемією коронавiрусу, заради секс-вечірки з моделями.

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