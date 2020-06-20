В Англії шоковані матчем "Сочі" – "Ростов", – коментатор ESPN

Максим Богданов Футбол 17:39, 20.06.2020

Екскоментатор Російської Прем'єр-ліги (РПЛ) на каналі ESPN Джон Бредлі заявив, що в Англії вважають матч в Сочі ганьбою російського футболу.

На думку Бредлі, дуже прикро, що в розпал глобальної пандемії ніхто не увійшов в положення "Ростова", чиї гравці здали позитивні тести на коронавірус.

"Замість цього на поле вийшла група недосвідчених підлітків, яка навіть не мала можливості тренуватися кілька місяців. Це смішно. В Англії все шоковані і не вірять в те, що матч дійсно був проведений. Ця гра – погана реклама для російського футболу. Саме через такi речi РПЛ давно не показують по британському ТБ", – цитує Бредлі СЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розгромна перемога футбольного клубу "Сочі", над виступаючим молодіжним складом ФК "Ростовом", викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах.

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