В Англії помер чемпіон світу з футболу

Михайло Морозов Футбол 22:30, 30.10.2020

У п'ятницю, 30 жовтня, у віці 78 років помер переможець чемпіонату світу 1966 року в складі збірної Англії Ноббі Стайлз.

Як повідомляє видання SkySports, він довгий час боровся з важким захворюванням і залишив світ у колі сім'ї. Його родичі попросили не турбувати їх у цей трагічний час.

За національну збірну Стайлз провів 28 матчів і забив один гол. Він відіграв кожну хвилину тріумфального для команди ЧС-1966. Більшу частину клубної кар'єри Ноббі провів у "Манчестер Юнайтед", з яким у 1968 році вперше в історії англійського футболу виграв Кубок європейських чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер інший чемпіон світу 1966 року в складі збірної Англії Джек Чарльтон.

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