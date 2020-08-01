В Англії побитий 119-річний футбольний рекорд

Англійський арбітр Ентоні Тейлор, який ведете "Челсі" і "Арсенал" на фінал Кубка країни, стане першим рефері в історії турніру, кому вдасться відсудити фінал двічі, починаючи з 1901 року.

Зазвичай відпрацювати фінал дають тільки один раз в кар'єрі. Голова суддівського комітету Англії Девід Еллерай пояснює це тим, що в такому разі призначення стає особливим днем – вершиною в суддівській кар'єрі. Але в "ковідний" рік зробили виняток.

Фінал цього року пройде при порожніх трибунах, і призначення на матч арбітра, який ще не судив фінал, буде несправедливим – адже він втратить можливість відсудити матч в святковій атмосфері, інформує sports.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола добув 111-ту перемогу в перших 150 матчах в чемпіонаті Англії, встановивши рекорд АПЛ – за 150 ігор він здобув на 6 перемог більше, ніж будь-який інший тренер.