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В Англії озвучили важливу інформацію щодо Зінченка

2.6тЧитати матеріал російською

Український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в найближчий час відновить тренування.

Наш співвітчизник отримав травму задньої поверхні стегна в матчі чемпіонату Англії з "Кардіфф Сіті". За даними видання ClubCall, футболіст збірної України, який вразив уболівальників та експертів своїм неймовірним прогресом, може взяти участь вже у чвертьфіналі Ліги чемпіонів з "Тоттенхемом" 17 квітня.

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Водночас є ймовірність того, що Хосеп Гвардіола не стане ризикувати здоров'ям свого основного лівого захисника, а випустить Зінченка на дербі з "Манчестер Юнайтед" у Прем'єр-лізі, яке відбудеться 24 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної України Андрій Лунін справив справжній фурор в Іспанії, де він, швидше за все, повернеться в мадридський "Реал".

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Тег
ФК Манчестер Сіті
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