В Англії команда розгромила суперника, забивши сім голів у першому таймі

"Віган" розгромив "Халл Сіті" в домашньому матчі 44-го туру Чемпіоншипа, забивши супернику сім м'ячів у першому таймі.

У другій половині господарі заспокоїлися й відзначилися одним голом, довівши остаточний рахунок поєдинку до 8:0. "Віган" став першою командою в 21-му столітті, якій вдалося забити вісім або більше голів в одній грі другого за силою англійського дивізіону. Востаннє це досягнення підкорялося "Манчестер Сіті" в матчі проти "Хаддерсфілда" в листопаді 1987 року (10:1).

Завдяки цій перемозі "Віган" убезпечив себе від вильоту з Чемпіоншипа, відірвавшись від "Халла", який йде в зоні вильоту, на 12 очок за два тури до закінчення першості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Бірмінгем" і "Лідс" видали матч-трилер, відзначившись дев'ятьма голами, чотири з яких були забиті в останні десять хвилин поєдинку.