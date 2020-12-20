В Англії футболіст зробив найшвидший дубль в історії АПЛ

Шотландський футболіст "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоміней став першим гравцем в історії англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), якому вдалося зробити дубль до 3-й хвилині матчу.

24-річний півзахисник в матчі 14-го туру АПЛ проти "Лідса" (2:1) розписався у воротах Месльє на другiй і третій хвилинах (1:07 і 2:50 – точний час, коли м'яч перетнув лінію).

У першому випадку Мактоміней хльостким ударом з лінії штрафного обдурив голкіпера, відправивши шкіряну сферу чітко в шістку. Другий гол був забитий після кинджального проходу. Футболіст збірної Шотландії отримав пас, на швидкості зміг обробити м'яч і пустити його повз воротаря.

Мактоміней почав виступати в юнацькій академії "Манчестер Юнайтед" з п'ятирічного віку, до цього відвідуючи футбольну школу в Престоні. Восени 2017 року підписав з клубом новий контракт до 2021 року з опцією продовження ще на рік. У червні 2020 року продовжив свій контракт з клубом до 2025 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії футболіст "Мілана" забив найшвидший гол в історії Серії А. Нападнику вистачило 6,2 секунди, щоб зробити рахунок 1:0.