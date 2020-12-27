В Англії футболіст забив фантастичний гол зі своєї половини поля. Відео

Півзахисник "Кардифа" Уіл Волкс відзначився неймовірним далеким ударом у 21-му турі першості Англії в Чемпіоншипі – другому за силою футбольному дивізіоні країни.

Гравець збірної Уельсу на 3-й доданій хвилині першого тайму домашньої гри з "Брентфордом" отримав пас у центрі поля від Роберта Глатзеля, і ударом у дотик відправив круглого чітко в ворота.

Незважаючи на те, що до рамки було близько 55 метрів, голкіпер Девід Рая Мартін виявився безсилим, що-небудь зробити.

Не менш приголомшливим виявилося і святкування. 27-річний Волкс виконав ефектне сальто.

Варто зазначити, що цей шедевр не зміг принести "Кардіфу" перемогу. У другому таймі господарі пропустили 3 м'ячі. Зустріч завершилася з рахунком 2:3.

У турнірній таблиці "Кардіф" із 29 очками перебуває на 12-му рядку. "Брентфорд" йде 4-м (38 пунктів).

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 грудня гравець "Крузейро" з українським корінням, відзначився фантастичним ударом із центру поля в матчі чемпіонату Бразилії.