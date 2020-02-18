В Англії футболіст убив і зґвалтував шкільну подругу

19-річний футболіст, який виступав за напівпрофесійну команду "Ньюкасл Таун", Джозеф Тревор засуджений до довічного ув'язнення за зґвалтування та вбивство 18-річної Меган Ньютон.
Як повідомляє видання DailyStar, молоді люди були знайомі ще з часів школи. У квітні 2019 року дівчина запросила Тревора у свою квартиру, оскільки він був занадто п'яний і накачаний наркотиками, щоб повернутися додому до батьків.
Джозеф Тревор
Mirror
Якоїсь миті між ними виник конфлікт, у результаті якого він зґвалтував Ньютон, після чого дістав ніж і завдав їй дев'ять ударів у спину, залишивши її оголене тіло на ліжку.
Тревор визнав свою провину та був засуджений до довічного ув'язнення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, юнацький турнір з боксу, що проходив у англійському Ковентрі, був скасований через криваву бійню, учасники якої використовували вогнегасник і сокиру.
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