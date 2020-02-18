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18 лютого • оновлено в 15:12
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В Англії футболіст убив і зґвалтував шкільну подругу

1.8т
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19-річний футболіст, який виступав за напівпрофесійну команду "Ньюкасл Таун", Джозеф Тревор засуджений до довічного ув'язнення за зґвалтування та вбивство 18-річної Меган Ньютон.

Як повідомляє видання DailyStar, молоді люди були знайомі ще з часів школи. У квітні 2019 року дівчина запросила Тревора у свою квартиру, оскільки він був занадто п'яний і накачаний наркотиками, щоб повернутися додому до батьків.

Джозеф Тревор

Джозеф Тревор

Mirror

Якоїсь миті між ними виник конфлікт, у результаті якого він зґвалтував Ньютон, після чого дістав ніж і завдав їй дев'ять ударів у спину, залишивши її оголене тіло на ліжку.

Тревор визнав свою провину та був засуджений до довічного ув'язнення.

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Місце
Англія
Тег
вбивство
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фил филька
фил филька
заголовок мощный! футболист еще и некрофил)
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Юг Руси
Юг Руси
Убил, а потом изнасиловал?
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