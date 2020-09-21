В Англії футболіст нокаутував суперника ударом шипами по обличчю. Відео

У матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги між "Ньюкаслом" і "Брайтоном" трапився вкрай неприємний епізод.

За хвилину до закінчення основного часу зустрічі захисник господарів Джамал Льюїс отримав сильний удар шипами бутсів по обличчю від гравця суперника Іва Біссуми. Спочатку головний арбітр поєдинку видав жовту картку футболістові, який провинився, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вилучив Біссуму з поля.

Інцидент із Біссумою та Льюїсом Twitter BT Sport

Гра в меншості не завадила "Брайтону" спокійно довести справу до розгромної перемоги з рахунком 3:0 і набрати перші очки в сезоні 2020/21. "Ньюкасл" також має у своєму активі три бали після двох турів АПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст забився в конвульсіях після удару по горлу під час матчу.