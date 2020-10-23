В Америці команди встановили рекорд, пробивши 36 пенальті. Відео

Михайло Морозов Футбол 18:18, 23.10.2020

У поєдинку попереднього раунду Ліги КОНКАКАФ між "Мотагуа" (Гондурас) і "Комунікасьонес" (Гватемала) команди пробили 36 післяматчевих пенальті.

Як повідомляється в Twitter MisterChip (Alexis), вони встановили рекорд за кількістю виконаних одинадцятиметрових ударів у всіх клубних турнірах КОНКАКАФ. Відзначимо, що в змаганнях цієї конфедерації виступають команди з Північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну.

"Мотагуа" і "Комунікасьонес" побили рекорд клубних турнірів КОНКАКАФ
Twitter MisterChip (Alexis)

Основний час закінчився внічию 2:2, тому гра перейшла в серію пенальті. Кожен з клубів виконав по 18 ударів, перш ніж "Мотагуа" став переможцем матчу, вигравши з рахунком 15:14. Футболіст "Комунікасьонес" Херардо Гордільо підвів свою команду, не реалізувавши жодну з двох спроб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Мілан" вийшов у груповий турнір Ліги Європи, вигравши найдовшу серію пенальті в історії турніру.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Зеленський назвав "якогось політика" поверхневим, процитувавши свої ж слова

Батько загиблого під Зайцевим розвідника подав позов проти Зеленського

Тополю "взяв в оборот" військкомат, коли він повідомив про третю квартиру Хомчака – волонтерка

Коронавірус вразив понад 7,5 тис. українців за добу: статистика МОЗ на 23 жовтня

Росіяни збідніли швидше, ніж українці – доповідь швейцарського банку