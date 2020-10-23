В Америці команди встановили рекорд, пробивши 36 пенальті. Відео

У поєдинку попереднього раунду Ліги КОНКАКАФ між "Мотагуа" (Гондурас) і "Комунікасьонес" (Гватемала) команди пробили 36 післяматчевих пенальті.

Як повідомляється в Twitter MisterChip (Alexis), вони встановили рекорд за кількістю виконаних одинадцятиметрових ударів у всіх клубних турнірах КОНКАКАФ. Відзначимо, що в змаганнях цієї конфедерації виступають команди з Північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну.

Основний час закінчився внічию 2:2, тому гра перейшла в серію пенальті. Кожен з клубів виконав по 18 ударів, перш ніж "Мотагуа" став переможцем матчу, вигравши з рахунком 15:14. Футболіст "Комунікасьонес" Херардо Гордільо підвів свою команду, не реалізувавши жодну з двох спроб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Мілан" вийшов у груповий турнір Ліги Європи, вигравши найдовшу серію пенальті в історії турніру.