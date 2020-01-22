Уже без Шевченка, але ще без Зінченка: символічна збірна України 2010-х

Надворі вже 2020-й, який своїм приходом ненароком відправив ціле десятиліття в історію. Десятиліття, вельми значуще і для збірної України.

У порівнянні з грою та успіхами нинішньої "націоналки" зразка 2018-2019 рр. минулі 10 років "синьо-жовтих" вийшли далеко не найкращими. Але в той же час Україна пограла на двох поспіль Євро, а плей-офф відбору ЧС-2014 з Францією (особливо матч в Києві) увійде в історію. Як то кажуть, "є що згадати".

Але хто в підсумку був кращим з кращих у всіх цих "баладах"? OBOZREVATEL вибирає 11 кращих в історії збірної України, які залишили найбільший слід в історії національної команди за минуле десятиліття (2010-2019 рр).

Вибирали-вибирали, і повернулися на Євро-2016

Будь-яка символічна збірна завжди створюється на тлі важкого вибору та суперечок. Але в нашому випадку в плані голкіпера та захисту все пройшло дуже легко - Пятов і Ко, тобто досвідчені хлопці з 50+ матчами за збірну.

Андрій Пятов захищає кольори збірної з 2007 року

Пятов - багаторічний воротар збірної (в футболці нац. команди - з 2007-го по сьогоднішній день), рекордсмен серед українських голкіперів по іграх за "синьо-жовтих" (93 матчі, що вже на 1 більше за актив Олександра Шовковського). Тут взагалі без питань, впевнено і спокійно.

З захистом, звичайно, не все так швидко, але ж прогнозовано - Федецький, Хачеріді, Кучер та Шевчук. Чому замість Хачеріді - не Ракицький (і це все взагалі через переїзду в Росію, так?)? Звичайно, Ракицький був одним з кращих центрбеків в 2010-х в збірній, але зіграв не більше Кучера і всього на 3 матчі більше Хачеріді. І в більшості випадків, коли Євген не був травмованим, саме він був незмінним основним, а вже в зв'язці з ним чергувалися Ракицький та Кучер.

Сама зв'язка Кучер-Ракицький проіснувала не так і довго, а пізніше ще почав підтягуватися Кривцов. І так - переїзд Ярослава в Росію (з його загальним ставленням до матчів у національній команді) поставив хрест на його зв'язках зі збірною України.

Федецькому і Шевчуку на флангах альтернативи особливо і немає. Так, в різний час були Бутко і Караваєв, ліворуч вже при Шевченко-тренерові грав Матвієнко, є і Миколенко. Але в розрізі всього 10-річчя це крихти - Федецький з Шевчуком були "глибами" того часу. В цілому захисна лінія (за певними винятками) вийшла такою, якою була на Євро-2016 - провальному та ганебному для України ЧЄ. Але там основні проблеми були не в захисті та навіть не в самих футболістах - в цілому ця четвірка оборони сміливо може вважатися кращою навіть за всю історію збірної.

Крила все ті ж

Ярмоленко та Коноплянка - без цих прізвищ збірну України важко уявити вже більше 10-ти років. Ще на Євро-2012 ці тоді ще "молоді-перспективні" хлопці були однією з головних ударних сил збірної (не кажучи вже про Євро-2016). Коноплянка, правда, на деякий час випадав, але реальної рівноцінної постійної альтернативи їм не знаходиться і зараз (хіба що Марлос може повноцінно замінити Коноплянку).

Андрій Ярмоленко (ліворуч) в матчі проти Ісландії на старті кваліфікації ЧС-2018

У центрі ж найвідповідальніші позиції довірені Степаненку та Ротаню. Тарас - багаторічний опорник і стовп всього півзахисту, який з роками тільки вдосконалюється. 57 матчів за "синьо-жовтих", з яких тільки 6 - не в основі. Ну а про Ротаня і говорити нічого - 100 матчів за команду (3-й показник в історії збірної), наш "Зідан", який керував грою всієї команди багато років. На Євро-2016 Ротань був чи не єдиною "світлою плямою" України тільки завдяки своєму класу, і навіть в найпровальнішому програному поєдинку з Польщею саме Руслану вручили приз "Кращий гравець матчу".

Хто після Шевченка?

Легендарний та кращий футболіст в історії України Андрій Шевченко хоч і застав ще 2010-ті (навіть на Євро-2012 встиг забити), але в цілому це був вже не його час в "синьо-жовтій" футболці. І почався пошук того, хто реально міг зайняти місце "після Шевченка" в історії збірної.

Андрій Шевченко на Євро-2012

Звичайно, в останні роки легко сподіватися на Яремчука на вістрі атаки, але все-таки він з'явився в національній команді тільки в 2018-му. А до нього були і Мілевський, і Зозуля, і Селезньов, і навіть натуралізований Девіч. Але всі вони приходили і йшли (наприклад, Зозуля за 33 матчі забив тільки 4 м'ячі), а ось Кравець був "вічним". Екс-динамівець ("гроза "Валенсії", так-так) запрошувався до національної команди протягом усіх 2010-х (активно - з 2014-го) і на цьому відрізку в десятиліття забив більше за інших - 8 м'ячів. Як не дивно, але саме Кравець в режимі "тихіше їдеш - далі будеш" був найкориснішим та найрезультативнішим нападником збірної. Десь поруч зі статистичними показниками знаходиться і Євген Селезньов, але середня результативність у Кравця куди краще, ніж у досвідченого "Царя".

Девіч ж за свого часу в збірній встиг стати кращим (і, напевно, єдиним) відтягнутим форвардом, який дійсно корисно діяв з глибини та в чомусь закривав позицію 10-ки, коли на полі не було Назаренка або іншого якісного атакуючого центрального хавбека (це вже тільки під кінець 2010-х в збірній з'являться і заграють Зінченко з Малиновським). А на рахунку Марко, до речі, перший в історії збірної хет-трик (в 2013-му в матчі з Сан-Марино (8:0)) і той самий історичний удар на Євро-2012 по воротам Англії, який ліг в основу скандалу "імені Кашшаї" з не зарахованим голом України.

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