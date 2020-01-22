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22 січня • оновлено в 12:00
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Уже без Шевченка, але ще без Зінченка: символічна збірна України 2010-х

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Надворі вже 2020-й, який своїм приходом ненароком відправив ціле десятиліття в історію. Десятиліття, вельми значуще і для збірної України.

У порівнянні з грою та успіхами нинішньої "націоналки" зразка 2018-2019 рр. минулі 10 років "синьо-жовтих" вийшли далеко не найкращими. Але в той же час Україна пограла на двох поспіль Євро, а плей-офф відбору ЧС-2014 з Францією (особливо матч в Києві) увійде в історію. Як то кажуть, "є що згадати".

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Але хто в підсумку був кращим з кращих у всіх цих "баладах"? OBOZREVATEL вибирає 11 кращих в історії збірної України, які залишили найбільший слід в історії національної команди за минуле десятиліття (2010-2019 рр).

Вибирали-вибирали, і повернулися на Євро-2016

Будь-яка символічна збірна завжди створюється на тлі важкого вибору та суперечок. Але в нашому випадку в плані голкіпера та захисту все пройшло дуже легко - Пятов і Ко, тобто досвідчені хлопці з 50+ матчами за збірну.

Андрій Пятов захищає кольори збірної з 2007 року

Андрій Пятов захищає кольори збірної з 2007 року

Пятов - багаторічний воротар збірної (в футболці нац. команди - з 2007-го по сьогоднішній день), рекордсмен серед українських голкіперів по іграх за "синьо-жовтих" (93 матчі, що вже на 1 більше за актив Олександра Шовковського). Тут взагалі без питань, впевнено і спокійно.

З захистом, звичайно, не все так швидко, але ж прогнозовано - Федецький, Хачеріді, Кучер та Шевчук. Чому замість Хачеріді - не Ракицький (і це все взагалі через переїзду в Росію, так?)? Звичайно, Ракицький був одним з кращих центрбеків в 2010-х в збірній, але зіграв не більше Кучера і всього на 3 матчі більше Хачеріді. І в більшості випадків, коли Євген не був травмованим, саме він був незмінним основним, а вже в зв'язці з ним чергувалися Ракицький та Кучер.

Сама зв'язка Кучер-Ракицький проіснувала не так і довго, а пізніше ще почав підтягуватися Кривцов. І так - переїзд Ярослава в Росію (з його загальним ставленням до матчів у національній команді) поставив хрест на його зв'язках зі збірною України.

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Федецькому і Шевчуку на флангах альтернативи особливо і немає. Так, в різний час були Бутко і Караваєв, ліворуч вже при Шевченко-тренерові грав Матвієнко, є і Миколенко. Але в розрізі всього 10-річчя це крихти - Федецький з Шевчуком були "глибами" того часу. В цілому захисна лінія (за певними винятками) вийшла такою, якою була на Євро-2016 - провальному та ганебному для України ЧЄ. Але там основні проблеми були не в захисті та навіть не в самих футболістах - в цілому ця четвірка оборони сміливо може вважатися кращою навіть за всю історію збірної.

Крила все ті ж

Ярмоленко та Коноплянка - без цих прізвищ збірну України важко уявити вже більше 10-ти років. Ще на Євро-2012 ці тоді ще "молоді-перспективні" хлопці були однією з головних ударних сил збірної (не кажучи вже про Євро-2016). Коноплянка, правда, на деякий час випадав, але реальної рівноцінної постійної альтернативи їм не знаходиться і зараз (хіба що Марлос може повноцінно замінити Коноплянку).

Андрій Ярмоленко (ліворуч) в матчі проти Ісландії на старті кваліфікації ЧС-2018

Андрій Ярмоленко (ліворуч) в матчі проти Ісландії на старті кваліфікації ЧС-2018

У центрі ж найвідповідальніші позиції довірені Степаненку та Ротаню. Тарас - багаторічний опорник і стовп всього півзахисту, який з роками тільки вдосконалюється. 57 матчів за "синьо-жовтих", з яких тільки 6 - не в основі. Ну а про Ротаня і говорити нічого - 100 матчів за команду (3-й показник в історії збірної), наш "Зідан", який керував грою всієї команди багато років. На Євро-2016 Ротань був чи не єдиною "світлою плямою" України тільки завдяки своєму класу, і навіть в найпровальнішому програному поєдинку з Польщею саме Руслану вручили приз "Кращий гравець матчу".

Хто після Шевченка?

Легендарний та кращий футболіст в історії України Андрій Шевченко хоч і застав ще 2010-ті (навіть на Євро-2012 встиг забити), але в цілому це був вже не його час в "синьо-жовтій" футболці. І почався пошук того, хто реально міг зайняти місце "після Шевченка" в історії збірної.

Андрій Шевченко на Євро-2012

Андрій Шевченко на Євро-2012

Звичайно, в останні роки легко сподіватися на Яремчука на вістрі атаки, але все-таки він з'явився в національній команді тільки в 2018-му. А до нього були і Мілевський, і Зозуля, і Селезньов, і навіть натуралізований Девіч. Але всі вони приходили і йшли (наприклад, Зозуля за 33 матчі забив тільки 4 м'ячі), а ось Кравець був "вічним". Екс-динамівець ("гроза "Валенсії", так-так) запрошувався до національної команди протягом усіх 2010-х (активно - з 2014-го) і на цьому відрізку в десятиліття забив більше за інших - 8 м'ячів. Як не дивно, але саме Кравець в режимі "тихіше їдеш - далі будеш" був найкориснішим та найрезультативнішим нападником збірної. Десь поруч зі статистичними показниками знаходиться і Євген Селезньов, але середня результативність у Кравця куди краще, ніж у досвідченого "Царя".

Девіч ж за свого часу в збірній встиг стати кращим (і, напевно, єдиним) відтягнутим форвардом, який дійсно корисно діяв з глибини та в чомусь закривав позицію 10-ки, коли на полі не було Назаренка або іншого якісного атакуючого центрального хавбека (це вже тільки під кінець 2010-х в збірній з'являться і заграють Зінченко з Малиновським). А на рахунку Марко, до речі, перший в історії збірної хет-трик (в 2013-му в матчі з Сан-Марино (8:0)) і той самий історичний удар на Євро-2012 по воротам Англії, який ліг в основу скандалу "імені Кашшаї" з не зарахованим голом України.

Уже без Шевченка, але ще без Зінченка: символічна збірна України 2010-х

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
ЧС 2014 Євро-2020 Євро-2016 Євро-2012 чемпіонат Європи з футболу
Особи
Артем Федецький Олександр Кучер Ярослав Ракицький Євген Хачеріді В'ячеслав Шевчук Роман Зозуля Артем Мілевський Артем Кравець Марко Девіч Руслан Ротань Андрій Шевченко Андрій Пятов Андрій Ярмоленко Євген Коноплянка Тарас Степаненко
Тег
Збірна України з футболу
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