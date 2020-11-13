Увімкнула режим Мессі: в Іспанії футболістка забила піжонський сольний гол. Відео

У матчі жіночого чемпіонату Іспанії з футболу між "Бетісом" і "Валенсією" був забитий шедевральний сольний гол.

Відео, яке з'явилося на знаменитому Instagram-каналі 433, підписали словами: "Коли ви вмикаєте свого внутрішнього Ліонеля Мессі". На ролику півзахисниця левантійського клубу Флоренсія Бонсегундо перехопила м'яч у центрі поля, легко обіграла суперниць на шляху до воріт, а потім по-піжонськи перекинула голкіперку.

Цей гол дозволив її команді вийти вперед вже на сьомій хвилині матчу, проте футболісткам "Бетіса" вдалося переломити хід зустрічі у другому таймі та добути вольову перемогу з рахунком 2:1. Вона стала для господарів другою в сезоні. Тепер севільський клуб займає 13-те місце після 6 поєдинків з 7 очками. "Валенсія" йде восьмою в турнірній таблиці з дев'ятьма пунктами в активі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст іспанського "Депортіво" забив фантастичний гол бісіклетою.