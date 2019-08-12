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"Утопія": Хацкевич пояснив, чому "Шахтар" сильніший за "Динамо"

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Наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич пояснив причини поразки своєї команди в грі з "Шахтарем" (1:2) в 3-му турі Прем'єр-ліги.

"Шахтар" - дуже швидка команда, і грати з ними у відкритий футбол було б взагалі утопією. Гол Мораєса? М'яч був забитий з центральної зони, потрібно буде цей момент подивитися", - зазначив Хацкевич в ефірі програми "Профутбол".

Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич

ФК "Динамо"

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Також він прокоментував дії новачка "Динамо" Жерсона Родрігеса.

"Родрігес знаходиться в хорошому фізичному стані. Так, йому десь ще не вистачає взаєморозуміння з партнерами, коли команда намагається грати через короткий і середній пас".

Нагадаємо, раніше Хацкевич прокоментував ситуацію в матчі з "Шахтарем", коли його команда 70 хвилин відбивалася в своєму штрафному.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний український боксер Тарас Шелестюк "наїхав" на "Динамо".

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Тема
Динамо - Шахтар
Особа
Олександр Хацкевич
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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