Відомий російський коментатор Василь Уткін заявив, що футбольний матч збірних Росії та України на чемпіонаті Європи міг би вирішити ситуацію з війною на Донбасі і анексованим Кримом.

"Як ставлюся до того, що наступне Євро виграє Україна? Ну давайте вона його виграє. Я думаю, що не виграє ні за яких обставин Україна. Але нехай буде, я порадію за неї, чому ні? Дуже симпатична зараз команда. Я дуже хочу, щоб зіграла збірна Росії зі збірною України. Можливо, це зніме масу проблем. Я сподіваюся на це. Футбол же здатний за рахунок виплеску емоцій згладити дуже багато проблем", - заявив Уткін у себе на Youtube-каналі.

Така пропозиція викликала бурхливу реакцію у вболівальників.

"Ідіотизм. Поверніть Крим, і це відразу зніме масу проблем", "Можливо, це зніме масу проблем", ось реально, коли таке говорять, я завжди починаю думати, як це може зняти хоч одну проблему? Просто за фактом, як і яку проблему може зняти футбольний матч ?! Які проблеми може додати я собі чітко уявляю", - пишуть користувачі.

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уткін заявив, що не згоден з методами, які дозволили Росії забрати Крим.