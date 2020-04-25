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25 квітня • оновлено в 15:59
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Уткін запропонував Україні рішення "проблем" з Росією і обурив мережу

6.3т
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Відомий російський коментатор Василь Уткін заявив, що футбольний матч збірних Росії та України на чемпіонаті Європи міг би вирішити ситуацію з війною на Донбасі і анексованим Кримом.

"Як ставлюся до того, що наступне Євро виграє Україна? Ну давайте вона його виграє. Я думаю, що не виграє ні за яких обставин Україна. Але нехай буде, я порадію за неї, чому ні? Дуже симпатична зараз команда. Я дуже хочу, щоб зіграла збірна Росії зі збірною України. Можливо, це зніме масу проблем. Я сподіваюся на це. Футбол же здатний за рахунок виплеску емоцій згладити дуже багато проблем", - заявив Уткін у себе на Youtube-каналі.

Така пропозиція викликала бурхливу реакцію у вболівальників.

"Ідіотизм. Поверніть Крим, і це відразу зніме масу проблем", "Можливо, це зніме масу проблем", ось реально, коли таке говорять, я завжди починаю думати, як це може зняти хоч одну проблему? Просто за фактом, як і яку проблему може зняти футбольний матч ?! Які проблеми може додати я собі чітко уявляю", - пишуть користувачі.

Уткін сказав, як Україні вирішити "проблему" з Росією і обурив мережу

(C) tribuna.com

Уткін сказав, як Україні вирішити "проблему" з Росією і обурив мережу

(C) tribuna.com

Уткін сказав, як Україні вирішити "проблему" з Росією і обурив мережу

(C) tribuna.com

Уткін сказав, як Україні вирішити "проблему" з Росією і обурив мережу

(C) tribuna.com

Уткін сказав, як Україні вирішити "проблему" з Росією і обурив мережу

(C) tribuna.com

Уткін сказав, як Україні вирішити "проблему" з Росією і обурив мережу

(C) tribuna.com

Уткін сказав, як Україні вирішити "проблему" з Росією і обурив мережу

(C) tribuna.com

Уткін сказав, як Україні вирішити "проблему" з Росією і обурив мережу

(C) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уткін заявив, що не згоден з методами, які дозволили Росії забрати Крим.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Василь Уткін
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Украина вымиpaет как нация. Так что, все проблемы временны. Достаточно немного подождать.
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1
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Опять сvыnoб0tы zasraли комментариями весь интернет. Т.н "сеть" в гневе от слов Васи. Вася тоже не большого ума. Нашёл с кем заигрывать.
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1
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Васька, иди лучше пожри. Жевать у тебя выходит значительно лучше, чем говорить
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1
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