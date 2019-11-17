Одіозний російський коментатор і блогер Василь Уткін не зміг стриматися після слів Віктора Вацка про розгром збірної Росії від Бельгії.

"Вітя, ось для чого ми дані один одному у відчуттях? Ви, українці – нам, і ми, кацапи, – вам, хохлам? Правильно. Тролів. Дратувати. Під**бувати). Без твого твіта, мій друг, мій день був би неповним! Так і повинно бути: в дні перемог порадники не потрібні, а ось коли тебе громлять, ну не "Спорт-Експрес" ж читати, не повторювати ж собі: нічого, ми станемо сильнішими, це вчасно, це урок? А це не урок. Урок буде далі. Сьогодні, на ранок після розгрому, розгромлені повинні не тільки чистити пір'ячко, а й обтікати. Хто нам, росіянам, нагадає про це, якщо не сусіди? На х*р ви нам тоді і потрібні, якщо не?" – написав росіянин у себе в Telegram-каналі.

Уткін завершив свій полум'яний спіч фірмовими погрозами.

"З нетерпінням чекаю матчу Україна – Росія на Євро. Ви все отримаєте прямо на полі, братці. Ото ж бо свято буде в Москві! З цим середньоруським борщем", – підсумував Уткін.

Новини Черчесов пояснив розгром збірної Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 9-го туру відбору на Євро-2020 Росія - Бельгія відбулася в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" і завершилася з рахунком 1:4.

Після матчу в інтернеті шанувальники російської команди не соромилися у виразах, критикуючи виступ футболістів.

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