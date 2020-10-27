Уткін пояснив, чому назвав Соловйова "пе*ерастичною мавпою"
Російський журналіст, футбольний коментатор і блогер Василь Уткін заявив, що його публічна сварка з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим відбулася через те, що Соловйов на нього "наскочив", але отримав відсіч.
Коментатор нагадав, що конфлікт почався в квітні після ефіру програми "Паноптикум" на "Дощі", коли він висловив обурення потребою під час карантину залишатися вдома за свій кошт, водночас розкритикував російську владу за бездіяльність. Соловйов у відповідь назвав Уткіна "психічно хворою людиною", який "дискредитує російську державу".
"По-моєму, термін "педерастична мавпа" йому підходить. Педерастія серед мавп досить-таки розвинена. Ви чули про мавп бонобо, які за нинішніми уявленнями є найближчими родичами людини? У них секс – це просто система взаємовідносин: потрахалися – привіталися, висловили підпорядкування, повагу", – цитує Уткіна "Гордон".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 квітня Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували сварку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.
Коментатор кинув йому виклик і запропонував провести Versus Battle. Соловйов відхилив пропозицію, назвавши опонента хворою людиною.
Пізніше Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандисту ідеальне образливе прізвисько.
Соловйов спробував красиво відповісти, але облажався і був викритий на брехні.
Коментуючи конфлікт, спортивний журналіст сказав, що його опонент не розрахував власні сили й має намір повністю знищити пропагандиста.
У ситуацію втрутився російський публіцист Олександр Невзоров, захопившись діями Василя.
Після такого Соловйов не витримав і засипав коментатора новими образами. У відповідь Уткін знову викликав ведучого ТК "Росія" на батл, назвавши того фашистом.
Це остаточно вивело із себе улюбленого пропагандиста Кремля і він скотився до прямих погроз. Уткін відреагував фотожабою Соловйова з пенісом у руці.