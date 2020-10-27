Уткін пояснив, чому назвав Соловйова "пе*ерастичною мавпою"

Російський журналіст, футбольний коментатор і блогер Василь Уткін заявив, що його публічна сварка з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим відбулася через те, що Соловйов на нього "наскочив", але отримав відсіч.

Коментатор нагадав, що конфлікт почався в квітні після ефіру програми "Паноптикум" на "Дощі", коли він висловив обурення потребою під час карантину залишатися вдома за свій кошт, водночас розкритикував російську владу за бездіяльність. Соловйов у відповідь назвав Уткіна "психічно хворою людиною", який "дискредитує російську державу".

"По-моєму, термін "педерастична мавпа" йому підходить. Педерастія серед мавп досить-таки розвинена. Ви чули про мавп бонобо, які за нинішніми уявленнями є найближчими родичами людини? У них секс – це просто система взаємовідносин: потрахалися – привіталися, висловили підпорядкування, повагу", – цитує Уткіна "Гордон".

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