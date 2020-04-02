Журналіст Василь Уткін відповідаючи на критику нападника збірної Росії Артема Дзюби послав футболіста на три букви.

Раніше гравець "Зеніта", розповідаючи про своє ставлення до Уткину, заявив, що той "деградував і впав".

Спочатку Уткін звернувся до генерального продюсера "Матч ТВ" Тіні Канделакі, зачитавши злегка змінений вірш письменника і поета Дмитра Бикова, після чого коротко відповів Дзюбі.

"Ах так, Дзюба ... Дзюба, йди на х*й", – сказав Уткін на своєму каналі в YouTube.

У нинішньому сезоні 31-річний футболіст взяв участь в 21 матчі Російської Прем'єр-Ліги (19 - в основному складі), в яких став автором 13 забитих м'ячів (чотири - з пенальті) і віддав дев'ять результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дзюба підколов українського одноклубника Ярослава Ракицького, порівнявши його з мавпою.

Восени минулого року під час підготовки до традиційної фотосесії Дзюба c нарочито українським акцентом потролив Ракицького, крикнувши вiдому фразу Ярослава: "Він шо тобі, блогер, шолi?".

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!