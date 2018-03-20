Усвідомив: футболіста, який втік з України, шокували в Польщі

Півзахисник польської "Ягеллонії" Тарас Романчук, який недавно прийняв громадянство Польщі, отримав виклик у національну збірну цієї країни. Своїми емоціями колишній українець поділився з газетою Przegląd Sportowy.

"Я спочатку не повірив, що це можливо. Зазнав легкий шок, коли мені про це повідомили, але потім усвідомив - мені це вдалося. Мені зателефонував президент Польського футбольного союзу Збігнєв Бонек і запитав, чи погодився б я виступати за збірну Польщі, якби отримав такий шанс. я відповів "так" - я зробив свій вибір, коли подав документи на отримання польського громадянства", - сказав Романчук.

Однак, навколишні сприйняли рішення екс-українця неоднозначно - не всі його підтримали в бажанні представляти Польщу.

"Іноді в роздягальні називали мене "фарбованим лисом". Не можу ображатися на тих людей, хто проти того, щоб я виступав за збірну Польщі. Можливо, в якійсь мірі вони праві, але також мають рацію і ті, хто хоче мене бачити в футболці польської збірної. Кожен має право на свою думку. я не ображаюся, продовжую працювати над собою, щоб довести тим, хто в мене вірить, що я можу грати", - наголосив футболіст.

Як повідомляв "Обозреватель", який народився у Ковелі Волинської області Тарас Романчук, який п'ять років виступає у чемпіонаті Польщі, 14 березня офіційно став громадянином цієї країни.