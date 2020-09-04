Успіх України і порятунок Іспанії: результати 1-го туру Ліги націй

У четвер, 3 вересня, в Європі стартував новий сезон Ліги націй УЄФА. 20 футбольних збірних Старого світу провели свої поєдинки в 1-му турі.

Крім зустрічі у Львові, де Україна здобула непросту перемогу над Швейцарією і матчу в Берліні, в якому іспанці врятували нічию з німцями, пройшло ще 8 зустрічей.

Ліга націй УЄФА. Результати 3 вересня

Латвія – Андорра 0:0 (0:0, 0:0)

Латвія – Штейнбор, Юрковскіс, Черноморд, Дубра, Циганик (Кігурс, 81), Емсіс, Яніс Ікаунієкс, Зюзін (Яунземс, 81), Гутковський, Федоров (Улдрікіс, 46), Савальніекс.

Андорра – Гомес Морейра, Мартінес (Клементе, 84), Макс Льовера, Сан-Ніколас, Ребес, Рубіо, Гарсія, Валес, Вьейра (Санчес, 75), Мартінес (Алаес, 90), Пухоль.

Попередження: Ребес (11), Рубіо (34), Валес (53), Сан-Ніколас (71), Пухоль (75).

Вилучення: Гутковський (71).

Фінляндія – Уельс 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 80 Мур.

Фінляндія – Градецький, Вяйсянен, Уронен, О`Шонессі, Ояла, Кауко (Йенсен, 71), Нісканен (Сойрі, 86), Спарв (Лам, 76), Камара, Йоел Пог'янпало, Пуккі.

Уельс – Хеннессі, Ампаду, Локьер, Девіс, Робертс, Джеймс (Кабанга, 90), Моррелл, Вільямс (Вільямс, 60), Левітт, Бейл (Вілсон, 46), Мур.

Попередження: Спарв (26), Моррелл (36), Пуккі (47), Робертс (69), Вяйсянен (72), Вілсон (86), Мур (90).

Німеччина – Іспанія 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 51 Вернер, 1:1 – 90 Гайя.

Німеччина – Трапп, Зюле, Гозенс, Керер, Рюдігер, Гюндоган (Сердар, 74), Джан, Кроос, Дракслер, Сане (Гинтер, 63), Вернер (Кох, 90).

Іспанія – Де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пау Торрес, Навас (Фаті, 46), Бускетс (Меріно, 57), Тіаго Алькантара, Ферран Торрес, Фабіан Руїс (Оскар Родрігес, 80), Гайя, Родріго.

Словенія – Греція 0:0 (0:0, 0:0)

Словенія – Облак, Стоянович, Мевля, Блажіч, Балковец, Бійол (Коутер, 78), Ветрих, Вучкич (Зайц, 61), Бохар, Реп (Живец, 52), Шпорар.

Греція – Баркас, Яннуліс, Сварнас, Сіовас, Бакакіс, Курбеліс, Зека, Бакасетас, Манталос (Масурас, 87), Лімніос, Павлідіс (Фунтас, 76).

Попередження: Блажіч (72), Бакакіс (77), Бійол (78), Зайц (89).

Фарерські о-ви – Мальта 3:2 (1:1, 2:1)

Голи: 1:0 – 25 Ольсен, 1:1 – 37 Дегабріеле, 1:2 – 73 Аджіус, 2:2 – 87 Ольсен, 3:2 – 90 Ольсен.

Фарерські о-ви – Нільсен, Ватнсдаль, Давідс, Наттестад, Даніельсен, Ольсен, Ханссон, Бьярталуйд (Йоханнесен, 79), Ватнхамар, Ольсен (уй Сойлу, 65), Ольсен (Ольсен, 71).

Мальта – Бонелло, Мускат, Борг, Аджіус, Гембін, Камензулі, Нвоко, Гійом (Теума, 79), Дегабріеле (Мбонги, 71), Пізані (Мускат, 85), Мбонги.

Попередження: Ватнхамар (51), Гійом (68), Нвоко (86), Даніельсен (90).

Болгарія – Ірландія 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 56 Країв, 1:1 – 90 Даффі.

Болгарія – Георгієв, Попов, Занєв (Галабов, 79), Дімітров, Малинов, Нєдєлєв (Цвєтков, 83), Іванов, Краєв, Костадінов, Недялков, Делєв (Карагарен, 76).

Ірландія – Рендолф, Стівенс, Даффі, Доерті, Іган, Маккарті (Брейді, 70), Хендрік, Хуріхейн, О`Дода (Робінсон, 74), Іда (Лонг, 77), Конноллі.

Попередження: Стівенс (22).

Молдова – Косово 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 19 Ніколееску, 1:1 – 71 Кололи.

Молдова – Кошелев, Армаш, Посмаков, Мудрак, Рябчук, Раца (Марандіч, 81), Карп (Єпуряну, 71), Іоніце, Каймаков (Кочук, 56), Ніколееску, Плетіке.

Косово – Мурічі, Войвода (Хадерджонай, 60), Ррахмані, Пакярада, АЛІТА, Беріша, Рашіца (Рашанн, 75), Кололи, Крюезю, Зенелі, Шаля (Цілина, 60).

Попередження: Шаля (32), Плетіке (39).

Туреччина – Угорщина 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 80 Собослаі.

Туреччина – Чакир, Демірал, Мюльдюр, Мераш, Айхан, Хакан Чалханоглу, Яндаш (Кахведжі, 58), Килинч (Караман, 76), Сеюнджю, Кутуджу (Язиджі, 46), Йилмаз.

Угорщина – Гулачі, Салаї, Фіола, Орбан, Ланг, Собослаі, Шигера (Шафер, 60), Холендер, Надь, Шаллан (Кальмар, 82), Салаї (Ніколіч, 71).

Попередження: Йилмаз (36), Шигер (45), Фіола (59), Ланг (75), Кахведжі (90).

Росія – Сербія 3:1 (0:0, 3:1)

Голи: 1:0 – 48, пенальті Дзюба, 2:0 – 69 Караваєв, 2:1 – 78 Мітровіч, 3:1 – 81 Дзюба.

Росія – Шунін, Караваєв, Фернандес, Семенов (Нойштедтер, 77), Жирков (Кузяєв, 80), Іонов, Оздоєв, Бакаєв (Міранчук, 68), Зобнін, Джикія, Дзюба.

Сербія – Дмитрович, Павлович (Коларов, 65), Міленкович, Максимович, Максимович (Ляйіч, 85), Костич, Лазович, Милинкович-Савич (Джурічіч, 65), Гудель, Тадич, Мітровіч.

Попередження: Павлович (46), Максимович (57).

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