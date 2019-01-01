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Усик зробив несподіваний подарунок воротареві "Динамо"

12.1тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) подарував воротарські рукавички зі своїм автографом голкіперу київського "Динамо" Георгію Бущану.

Як повідомляє Luckypunch.net, c допомогою тренера з боксу Єгора Голуба, який дружить з боксером, і у якого займається футболіст, амуніція була передана Бущану.

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Усик захрюкав після святкування Нового року — опубліковане відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик (16-0, 12 КО) на Новий рік відправився відпочивати в Лапландію (Фінляндія), де записав привітання для фанатів. На відео наш боксер звернувся до шанувальників українською мовою.

Напередодні Олександр був визнаний кращим боксером в світі 2018 року по версії Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

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