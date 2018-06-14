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Усик висловився про "скасування бою" з Гассієвим: спортивні підсумки 13 червня

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Український боксер Олександр Усик зробив заяву про зрив бою з Муратом Гассієвим, а збірна Іспанії з футболу змінила тренера за добу до старту чемпіонату світу 2018 року в Росії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 13 червня.

Крім того, український транслятор ЧС-2018 телеканал "Інтер" став предметом критики з боку українців. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

ЗМІ: бій Усик - Гассієв знаходиться під загрозою зриву

Усик зробив офіційну заяву про "скасування бою" з Гассієвим

"В нас війна!" "Інтер" потрапив у новий скандал через ЧС-2018

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Голі фото нареченої чемпіона Формули-1 викликали захват у мережі

Офіційно: призначено нового головного тренера збірної Іспанії

Ніякого сексу: депутат з РФ відзначилася расистським висловлюванням перед ЧС-2018

Читайте всі новини по темі "WBSS" на сайті "Обозреватель".

Теми
WBSSбоксерська Ліга чемпіонівУсик - Гассиев
Особи
Рамзан КадировСемен СлєпаковМурат ГассиевОлександр Усик
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