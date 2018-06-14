Усик висловився про "скасування бою" з Гассієвим: спортивні підсумки 13 червня

Український боксер Олександр Усик зробив заяву про зрив бою з Муратом Гассієвим, а збірна Іспанії з футболу змінила тренера за добу до старту чемпіонату світу 2018 року в Росії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 13 червня.

Крім того, український транслятор ЧС-2018 телеканал "Інтер" став предметом критики з боку українців. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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