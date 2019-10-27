Усика принизили в Росії: спортивні підсумки 26 жовтня

Росіянин Бетербієв під час інтерв'ю принизливо відгукнувся про здібності Усика, а Зозуля забив переможний супергол. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 26 жовтня.
Крім того, "гучний трансфер" Шахтаря "викликав грандіозне розчарування уболівальників і український боксер забив американця в чемпіонському бою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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