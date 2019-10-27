Усика принизили в Росії: спортивні підсумки 26 жовтня

Росіянин Бетербієв під час інтерв'ю принизливо відгукнувся про здібності Усика, а Зозуля забив переможний супергол. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 26 жовтня.

Крім того, "гучний трансфер" Шахтаря "викликав грандіозне розчарування уболівальників і український боксер забив американця в чемпіонському бою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Нічого такого особливого": росіянин Бетербієв принизив Усика

Зозуля суперголом на останній секунді приніс перемогу своїй команді

"Це фіаско": "гучний трансфер "Шахтаря" викликав грандіозне розчарування уболівальників

Непереможний боксер захистив чемпіонський титул і вийшов з прапором України

Український боксер забив американця в чемпіонському бою

Скандал в США: українця зобов'язали надіти форму збірної Росії

Чемпіон Європи з боксу страшним нокаутом програв титул

Наречена Зінченка показала себе топлес

Вперше в історії! В Англії встановлено неймовірний футбольний рекорд

"Люди озлоблені": Саленко розповів РосЗМI про втомлених від "окопної метушні" українців

Ярмоленко провів чудовий матч в Англії

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!